Dünya Deyrizora gelişmiş radar sistemi
ORTADOĞU

Deyrizor’a gelişmiş radar sistemi

Suriye’den çekileceğini açıklayıp petrol sahaları için kararından vazgeçen ABD, işgalini daha da derinleştirmeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Daha önce boşalttığı 6 üsse geri dönen ABD, petrol bölgesi Deyrizor’a 2 yeni üs inşa ediyor. Yerel kaynaklara göre üslere hava yoluyla lojistik destek sağlanabilmesi için büyük pistler de yapılıyor.

Daha önce boşalttığı 6 üsse geri dönen ABD, Deyrizor’da iki yeni üs inşa ediyor. Üsler için gelişmiş radar sistemleri yerleştirildi.

RADAR SİTEMLERİ KURULDU

Geçtiğimiz hafta bu üslere daha önce Suriye’de bulunmayan gelişmiş radar sistemleri nakledildiği ve cuma günü aktif hale getirildiği iddia edildi. ABD’nin petrol bölgelerini korumak için Irak’tan Suriye’ye getirdiği tanklar da önceki gün resmen sahne aldı.

TEL TEMİR’DEN AYN EL ARAP’A

PKK’ya yakın kaynakların “Türkiye Kobani’ye saldırı düzenleyecek” dediği saatlerde ABD’nin Abrams tankları Tel Temir’den geçerek M4 yolu üzerinden Ayn El Arap’a geçti. Tanların ABD’nin Sirrin Askeri Üssü’ne konuşlandığı iddia edildi. Öte yandan terör örgütü elabaşı Mazlum Kobani, Suriye’ye yeni yabancı güçler sevk edileceği imasında bulundu. Örgütün bir yayın organına konuşan terörist Kobani, önümüzdeki iki haftada Suriye’nin kuzeydoğusunda yabancı güçlerin varlığında da büyük gelişmelere tanıklık edileceğini öne sürdü, ancak detay vermedi.

ABD zırhlıları M4 karayolunda

  • Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikiye’de, ABD ordusu devriyeleri ve YPG/ PKK’lıları bir arada görüntüledi. Teröristlerin kuyularda petrol çıkarma işlemi devam ederken, devriye atan ABD’lilere YPG/PKK’lılar eşlik ediyor. Bu arada ilk kez ABD’nin M2 Bradley ağır zırhlıları M4 karayolunda göründü. M2 Bradley ZPT’ler Tel Temir’den geçerek M4 yolu üzerinden Ayn El Arap’a geçti.

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