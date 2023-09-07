|
Dünya

Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleriyle terör örgütü 12 gündür çatışıyor

Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretlerinin Deyrizor'da PKK/YPG'ye karşı 27 Ağustos'ta başlattığı operasyonlar, Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsalında sürüyor.

14:16 . 7/09/2023 Perşembe
AA
Deyrizor ilinde Arap aşiretlerinin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar, 12. gününe girdi.

Deyrizor ilinde Arap aşiretlerinin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar, 12. gününe girdi.

Ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde Arap aşiretlerinin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar, 12. gününe girdi.

Deyrizor ilinde 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, diğer Arap aşiretlerinin katılımıyla Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesinde de çeşitli yoğunluklarda devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'un batı kırsalındaki Kesra, Ebu Haşab ve Riveyşid köylerinde Arap aşiretlerine destek için örgüte karşı yeni cephe açıldı. Araplar, örgütün bu köylerdeki sözde kontrol noktalarını silahlarla hedef aldı.

Arap aşiretlerine karşı ABD yapımı silahlar ve askeri araçlar kullanan PKK/YPG, çatışmalara sahne olan yerleşimlerde sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Örgüt, bu kapsamda işgalinde tuttuğu köylerde aşiret mensubu sivilleri alıkoyarak, aşiretlerin operasyonlarını önlemeye çalışıyor.

Akidet aşireti lideri İbrahim el-Hafıl'ın köyü Ziyban'ı, teröristlerden yeniden kurtarmak için gece saatlerinde harekete geçen Arap aşiretleri, örgütün köydeki kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonlarına ara verdi.

MSB: Deyrizor'daki son durum bizim ne kadar haklı olduğumuzun göstergesi
MSB: Deyrizor'daki son durum bizim ne kadar haklı olduğumuzun göstergesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG ve Arap aşiretleri arasındaki çatışmaları değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG’ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi” dedi. Türkiye’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten kaynaklar, “Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir” ifadelerini kullandı.

Örgüt, kaybettiği köyleri ağır silahlarla bombalıyor

PKK/YPG, çatışmaların merkezindeki Deyrizor'un doğu ve güneydoğu kırsalında kaybettiği köylerde yaşayan Arapları ağır silahlarla hedef alıyor.

PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri de sivil kayıpları önlemek için teröristlerden temizlediği 33 köyün nerdeyse yarısından çekilmek zorunda kaldı.

Çatışmalar, Deyrizor'un doğusunda Fırat Nehri kıyısı yakınında bulunan Ziyben ve Tayyane köylerinde yoğun olarak sürüyor.Ülkenin kuzeyindeki Halep'in Münbiç ilçesine bağlı Boğaz, Buheyc, Karahöyük, Üm Cülüd ve Arap Hasan köyleri de şiddetli çatışmalara sahne oldu.


Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü ABD yaptırımlarına rağmen kaçakçılar aracılığıyla Şam yönetimine satarak gelir sağlayan örgüt elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

#Deyrizor
#PKK/YPG
#Suriye
#Arap aşiretleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fransa - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?