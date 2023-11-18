Direniş günlükleri

Yaşanan dramı gün gün notlarına kaydeden Filistin Kültür Bakanı Saif, bunları dünyaya duyurmak için basınla paylaştı.
Filistin Kültür Bakanı Atef Abu Saif, İsrail’in katliamlarını günlüklere döktü. Yazar olan Saif, 7 Ekim’de başlayan İsrail katliamlarına oğlu ile birlikte Gazze’de yakalandı. Yaşanan dramı gün gün notlarına kaydeden Saif, bunları dünyaya duyurmak için basınla paylaştı. Saif’in kaleme aldıklarından bazı cümleler şöyle:
SANİYELER SONRA BİR FÜZE DÜŞEBİLİR
“Gazeteciler için sokağa çıkmak oldukça tehlikeli. Gazze’de üzerinde ‘Press’ yazan kurşun geçirmez bir yelek veya kaskınız varsa, yürüyen bir hedef gibisinizdir. Her zaman için bir füzenin yalnızca birkaç saniye uzağımızda olabileceğinin farkındayız. Basın Evi’ne döndüğümde sakinleşmek için bir kahve hazırlıyorum. Ilık bir su yeterli oluyor. Su kaynamadan ocaktan alıyorum, çünkü bu çok fazla gaz tüketecek ve tüpü yeniden dolduracak yer kalmayacağından suyun tükenmesine karşı da dikkatli oluyoruz. Bir yer daha bombalanıyor, binadan binaya mesaj atıyoruz. Gaz tüplerini kurtarmaya koşuyoruz. Ve her zaman bir füze yalnızca birkaç saniye uzakta olabilir.
BOMBARDIMAN GECELERİ SONSUZ GİBİ
Dün gece erken uyumaya çalıştım. Kış üzerimize sert geliyor, geceler uzun ve şu anki bombardıman birlikte geceler sonsuz gibi görünüyor. Gündüz saatlerinde insanları görebilir, onlarla konuşabilir, evinizin etrafındaki hasarı değerlendirebilirsiniz ama güneş battığında sığındığınız binaya hapsolursunuz. Elektrik yok, televizyon yok, internet yok, tek duyduğunuz patlamalar. İnsansız hava araçlarının hiç bitmeyen vızıltısı ve hızla ilerleyen F-16’ların uğultusunu duyuyoruz. Sanıyorum, şu sıralar herkesin en sevdiği zaman güneşin doğduğu zamandır çünkü hâlâ hayatta olduğunuzu fark ettiğiniz an, o andır.”