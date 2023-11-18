Direniş günlükleri

“Gazeteciler için sokağa çıkmak oldukça tehlikeli. Gazze’de üzerinde ‘Press’ yazan kurşun geçirmez bir yelek veya kaskınız varsa, yürüyen bir hedef gibisinizdir. Her zaman için bir füzenin yalnızca birkaç saniye uzağımızda olabileceğinin farkındayız. Basın Evi’ne döndüğümde sakinleşmek için bir kahve hazırlıyorum. Ilık bir su yeterli oluyor. Su kaynamadan ocaktan alıyorum, çünkü bu çok fazla gaz tüketecek ve tüpü yeniden dolduracak yer kalmayacağından suyun tükenmesine karşı da dikkatli oluyoruz. Bir yer daha bombalanıyor, binadan binaya mesaj atıyoruz. Gaz tüplerini kurtarmaya koşuyoruz. Ve her zaman bir füze yalnızca birkaç saniye uzakta olabilir.