Dünya Dış basın son dakika olarak duyurdu Erdoğan Putini tahıl anlaşmasına nasıl ikna etti?
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Dış basın son dakika olarak duyurdu: Erdoğan Putin'i tahıl anlaşmasına nasıl ikna etti?

Tahıl koridoru anlaşmasını askıya alan Rusya, sürece kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Rusya'nın masaya geri döndüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ki grup toplantısında duyurdu. Dünyanın dört gözle beklediği güzel gelişmeyi uluslararası medya ve haber ajansları son dakika olarak geçti.

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Haber Merkezi Diğer
Dış basın son dakika olarak duyurdu: Erdoğan Putini tahıl anlaşmasına nasıl ikna etti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin

Rusya, hafta sonu Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını, Kırım Yarımadası'nın en büyük şehri Sivastopol'daki donanma gemilerinin Ukrayna tarafından saldırıya uğradığı gerekçesiyle rafa kaldırdı.

ABD ve Avrupalı ülkeler Vladimir Putin'den anlaşmaya geri dönmesini isterken, aynı çağrı Birleşmiş Milletler'den de (BM) geldi.

KRİZİ YİNE TÜRKİYE AŞTI

Gözlerin çevrildiği Türkiye ise krizin çözülmesinde yeniden başrol oynadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisteki parti grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:


"Yeni bir müjde de şu Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Öncelikle Afrika'nın fakir ülkelerine bu koridoru işletecek, Cibuti, Sudan'ı ele almayı tavsiye etti bunu da yapacağız."

PUTİN'İ NASIL İKNA ETTİNİZ?

Gazetecilerin Rusya lideri Vladimir Putin'i nasıl ikna ettiğini sorması üzerine, Erdoğan, "Onu biraz bana bırakın, önce Biden'a sonra size anlatacağım" yanıtını verdi.

UKRAYNA'DAN YAZILI GARANTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle aynı anda Moskova'dan peş peşe açıklamalar geldi. Kremlin, Ankara ve Moskova arasında arasında iletişimin sürdüğünü kaydetti.

'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SAYESİNDE'

Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl koridoru anlaşmasının süreceğini ilan etti. TASS haber ajansı, Ukrayna'dan tahıl koridoru rotası üstünde Rusya'ya askeri operasyon düzenlenmemesi yönünde yazılı garanti alındığını bildiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye'nin Kiev'den güvenlik garantisi alınmasında adı açıklanmaya uluslararası bir örgütle yardımcı olduğu vurgulandı.

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AP: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

'Rusya savaş zamanında Ukrayna'dan tahıl ihracatı anlaşmasına yeniden katılıyor' diyen Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeyi duyurduğunu aktardı.

  • AP, Erdoğan'ın İstanbul Boğazı'ndan geçecek gemilerin özellikle Afrika ülkelerine gideceğini vurguladığını, Somali, Cibuti ve Sudan'ı saydığını bildirdi.

CNN: RUSYA GERİ DÖNDÜ

CNN Internatinoal, 'Rusya tahıl anlaşmasına geri döndüğünü söylüyor' manşetini attı.

NYT: RUSYA GÜVENLİK GARANTİSİ ALDI

New York Times gazetesi, 'Rusya, güvenlik garantisi aldıktan sonra tahıl anlaşmasına tekrar katıldığını söylüyor' başlığını kullandı. Rusya-Ukrayna canlı blogunda konuya geniş şekilde yer veren New York Times, Erdoğan ile Putin arasında salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini hatırlatıyor.

AFP: TAHIL ANLAŞMASI DEVAM EDECEK

Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesi, uluslararası haber ajansları tarafından 'acil' koduyla dünyaya geçildi. Agence France-Presse (AFP), 'Rusya Ukrayna ile tahıl anlaşmasının devam edeceğini söylüyor' başlığını kullandı.

AL JAZEERA: TÜRKİYE FİİLİ ARABULUCU

'Türkiye Rusya'nın tahıl anlaşmasına yeniden katılmayı kabul ettiğini bildiriyor' diyen Al Jazeera, canlı blog sayfasında Moskova'nın gelişmeyi doğruladığını yazdı. Al Jazeera'nın İstanbul muhabiri, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında 'fiili arabulucu' olduğu yorumunu yaptı. Al Jazeera muhabiri Resul Serdar, televizyon yayınında "Görünen o ki, anlaşma bir kez daha hayatta kalıyor ve çalışıyor" dedi.

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