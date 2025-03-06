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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bosna-Hersek için sağduyu ve itidal çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bosna-Hersek için sağduyu ve itidal çağrısı

15:426/03/2025, Perşembe
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında 26 Şubat 2025 tarihinde verilen mahkeme kararının ardından ülkede yaşanan gelişmeleri Türkiye'nin yakından ve endişeyle takip ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında 26 Şubat 2025'te verilen mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmeleri Türkiye'nin endişeyle izlediğini duyurdu.


Sağduyu ve itidal çağrısı


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında 26 Şubat 2025 tarihinde verilen mahkeme kararını müteakip yaşanan gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Türkiye, Bosna-Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğini her zaman vurgulamıştır. Bosna-Hersek'te barış ve istikrarın korunması, sağduyulu ve itidalli hareket edilmesiyle mümkündür. Bosna-Hersek'teki istikrarı zedeleyebilecek tek taraflı eylem ve söylemlerden kaçınılması, sorunlara diyalog ve uzlaşıyla çözüm aranması önem taşımaktadır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Bosna-Hersek halkının huzur ve refahı için her türlü desteği vermeye devam edecektir"
ifadelerine yer verildi.



#Dışişleri Bakanlığı
#bosna hersek
#Türkiye

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