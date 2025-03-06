Dışişleri Bakanlığı'ndan Bosna-Hersek için sağduyu ve itidal çağrısı

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Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında 26 Şubat 2025 tarihinde verilen mahkeme kararının ardından ülkede yaşanan gelişmeleri Türkiye'nin yakından ve endişeyle takip ettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında 26 Şubat 2025'te verilen mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmeleri Türkiye'nin endişeyle izlediğini duyurdu.
Sağduyu ve itidal çağrısı
Sağduyu ve itidal çağrısı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında 26 Şubat 2025 tarihinde verilen mahkeme kararını müteakip yaşanan gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Türkiye, Bosna-Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğini her zaman vurgulamıştır. Bosna-Hersek'te barış ve istikrarın korunması, sağduyulu ve itidalli hareket edilmesiyle mümkündür. Bosna-Hersek'teki istikrarı zedeleyebilecek tek taraflı eylem ve söylemlerden kaçınılması, sorunlara diyalog ve uzlaşıyla çözüm aranması önem taşımaktadır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Bosna-Hersek halkının huzur ve refahı için her türlü desteği vermeye devam edecektir"
ifadelerine yer verildi.
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