Dışişleri Bakanlığı'ndan Bosna-Hersek için sağduyu ve itidal çağrısı

"Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında 26 Şubat 2025 tarihinde verilen mahkeme kararını müteakip yaşanan gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Türkiye, Bosna-Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğini her zaman vurgulamıştır. Bosna-Hersek'te barış ve istikrarın korunması, sağduyulu ve itidalli hareket edilmesiyle mümkündür. Bosna-Hersek'teki istikrarı zedeleyebilecek tek taraflı eylem ve söylemlerden kaçınılması, sorunlara diyalog ve uzlaşıyla çözüm aranması önem taşımaktadır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Bosna-Hersek halkının huzur ve refahı için her türlü desteği vermeye devam edecektir"