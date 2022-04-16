Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin açıklama yaptı.

Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Erbaş, şunları kaydetti:

Filistin'in çeşitli şehirlerinde ve müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum.

Her yıl özellikle ramazan ayında Müslümanlara yönelik saldırılarını artıran İsrail, kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemekte, Müslümanların yaşadığı bölgelerde saldırılarını sürdürmekte ve şüphesiz tüm İslam alemini ve insanlığın evrensel değerlerini hedef almaktadır. İsrail'in müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ve Müslümanların hayat alanlarını gasbetmeye yönelik takındığı tahrik ve tehdit dolu politikaları asla kabul edilemez."

REKLAM

Filistin’in çeşitli şehirlerinde ve Müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum. pic.twitter.com/adx82LeA9i — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 16, 2022

FOTOĞRAF 12 Cuma sabahı İşgalci İsrail Polislerinin yaptığı baskıda taş, cam kırıkları ve gaz fişekleriyle doldu. Baskının tekrar yaşanmaması için nöbet tutan Filistinliler, Mescid-i Aksa'yı Cuma namazına hazırlıyor. Binlerce kişinin akın ettiği Mescid-i Aksa'da kalabalık bir Cuma namazı kılınması bekleniyor. Mescid-i Akasa'da baskın sonrası Cuma temizliği Cuma günü sabah namazı sonrası işgalci İsrail polislerinin Mesci-i Aksa'ya yaptığı baskından kalan cam kırıkları ve gaz fişekleri Aksa'yı kullanılmaz hale getirmişti. Cuma namazı öncesi Kudüslü Müslümanlar temizlik yaparak Aksa'yı binlerce Müslümanın katılacağı cuma namazına hazırlıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 7 Sabah namazıyla güne çatışmalarla başlayan Filistin halkı Cuma namazı için Mescid- i Aksa2ya akın etti. İşgalcilerin korkutma ve kışkırtma girişimlerine geçit vermeyen binlerce Müslüman Aksa'nın avlusunu doldurdu. Cuma namazı sonrası toplanan cemaat ''Kanımız ve canımız Aksa'ya feda olsun.'' sloganları attı. Filistinli Müslümanlar Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti Sabah saatlerinde işgalci İsrail polislerinin baskınıyla güne başlayan Filistin halkı, Mescid-i Aksa'yı savunmak ve Cuma namazını kılmak için Aksa'ya akın etti. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder