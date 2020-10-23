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Dünya NATO Genel Sekreteri duyurdu Doğu Akdenizde tatbikat iptali
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NATO Genel Sekreteri duyurdu: Doğu Akdeniz'de tatbikat iptali

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ın gelecek hafta Doğu Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal ettiğini bildirdi. Doğu Akdeniz'deki tatbikatların iptal edilmesi kararı, Türkiye'nin iyi komşuluk anlayışıyla yaptığı teklif üzerine alındı. Öte yandan Stoltenberg, Türkiye'nin yapıcı ve esnek tavır sergilediğini belirterek, "Bunlar istenmeyen olayları ve kazaları önlemek adına doğru yönde atılmış adımlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantı düzenledi. Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan, her iki ülkenin de milli bayramlarının kutlanacağı gelecek hafta yapılması planlanan tatbikatları iptal etme kararı aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

"Türkiye yapıcı bir tavır sergiliyor"

Stoltenberg, Türkiye'nin yapıcı ve esnek tavır sergilediğini belirterek "Bunlar istenmeyen olayları ve kazaları önlemek adına doğru yönde atılmış adımlar. Ümit ederim biz de bunun üzerine Almanya'nın istikşafi görüşmelerin başlaması için yürüttüğü çabalara ekleme yapabiliriz." diye konuştu.

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  • Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tatbikatların iptal kararı Türkiye'nin önerisi üzerine alındı. Türkiye'nin sorunların diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik anlayışı kapsamında bu teklifi yaptığı öğrenildi.

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