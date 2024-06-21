Doğu Asya'ya Sovyet modeli

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılışını 20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi olarak değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülkeyi kapsayan Doğu Asya ziyaretinde, Sovyet politikalarına geri dönüş sinyali verdi. İki günlük Kuzey Kore ziyaretinden sonra dün bölgedeki önemli ortaklarından Vietnam'ı ziyaret eden Rus lider, burada da önemli mesajlar paylaştı. Putin, Vietnam'a son ziyaretini 2017’de yapmıştı. Moskova'nın Ukrayna'yı ikinci işgal girişiminin başladığı 2022 yılından sonra Doğu Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istediği biliniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vietnamlı mevkidaşı To Lam, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaştı.

15 İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Putin'in Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rusya ile Vietnam arasında çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin 15 belge imzalandı. Bunların içinde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin bildiri, Vietnam'da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin inşasıyla ilgili projenin uygulanmasına ilişkin muhtıra da yer alıyor.

Putin ve mevkidaşı To Lam, başkent Hanoi'de görüşmelerinin ardından düzenledikleri basın toplantısında ikili ilişkilerin geliştirilmesi hususunda mutabık olduklarını açıkladılar. Putin, Rusya ve Vietnam'ın uluslararası ve bölgesel meselelerde sergiledikleri yaklaşımların birbirine yakın olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz, uluslararası hukukun üstünlüğünü savunuyor. Birleşmiş Milletler, Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) diyaloğu gibi uluslararası platformlarda girişimlerini koordine ediyor" diye konuştu.

To Lam ise dış siyasette Rusya'nın öncelikli ortak olduğunu ve ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinden yana olduklarını belirtti.

SOĞUK SAVAŞ'A ATIF

Kuzey Kore ise Rus lider Putin'in ziyaretinde imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Soğuk Savaş dönemindeki Sovyetler Birliği ile askeri ittifaka benzer bir "pakt" olduğu mesajını verdi. Kuzey Kore ajansı KCNA, yayımladığı haberde dün imzalanan anlaşmada "bir tarafın saldırıya uğraması halinde askeri yardım" ve "başka ülkelerle diğer tarafın çıkarları aleyhine anlaşma yapmama" taahhütlerinde bulunulduğunu bildirdi.

ENVANTER RUSYA'DAN

Sovyetler Birliği ile Kuzey Kore, Soğuk Savaş sırasında 1961'de Dostluk ve Karşılıklı Yardım Anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, "otomatik askeri müdahale" olarak tanımlanan bir düzenleme içeriyordu. Buna göre, bir tarafın saldırıya uğraması halinde diğer tarafın tereddütsüz asker ve yardım desteği sağlaması öngörülüyordu. Yine Sovyetler, 1950 yılında Ho Chi Minh'in Vietnam hükümetini tanıyan ve diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkelerden biriydi. Vietnam savaşı sırasında ABD'ye karşı en büyük askeri destek de yine Sovyetler Birliği'nden geldi. Rusya 1995-2023 yılları arasında Vietnam'ın silah ithalatının yüzde 80'inden fazlasını karşıladı.

SİLAH SEVK ETME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ

Rusya lideri Putin, Rus silahlarını diğer ülkelere sevk etme hakkını kendilerinde saklı tuttuklarını belirtti. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yaptığına vurgu yapan Putin, "Silahları sevk edenler, bizimle savaşmadığını düşünüyor. Silahlarımızı dünyanın diğer bölgelerine sevk etme hakkını kendimizde saklı tutuyoruz. Burada Kuzey Kore ile yaptığımız anlaşmaları göz önünde bulundurarak, bu ihtimali gözardı etmiyorum" dedi. Putin, 5 Haziran'da da, "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip" demişti.







