Doğum turizmine 15 yıl ceza

Çocuklarının Amerikan vatandaşı olması için ABD'de doğum yapmak isteyen hamile kadınlara yönelik "doğum turizmi" organize etmekten yargılanan Çinli kadın, için 15 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

ABD'de görülen mahkemede yargılanan Dongyuan Li, bir şirket kurarak zengin Çinli kadınları hamileyken ABD'ye gönderdiğini ve orada doğum yapmaları için yol gösterdiğini itiraf etti.Li, hamile kadınlara ABD sınır güvenliğinden, hamile olduklarını saklayarak nasıl geçmeleri gerektiği konusunda da eğitim verdiğini anlattı.

Hamileyken ABD'ye gitmek, orada doğum yapmak yasa dışı değil. Ancak vize alırken yanlış beyanda bulunmak ya da buna öncülük etmek yasa dışı. Mahkemeye göre Li, ABD'de çocuk sahibi olmanın avantajlarını müşterilerine pazarlarken, vatandaş olacak çocuğun ailesinin de göçmenlik haklarından yararlanabileceğini söylüyordu. Bu teşvik de suçlamalar arasında sayılıyor.Göçmenlere yönelik sert bir politika yürüten ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de doğanlara verilen vatandaşlık hakkının iptal edilebileceğini söylemişti.