Doktorlar Filistin için yürüdü

Türkiye’nin birçok kentinde çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi. Filistin’deki katliama karşı çıkan sağlık çalışanları dün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Sivas, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Siirt, Afyonkarahisar, Konya, Sakarya, Çorum, Balıkesir, Malatya, Rize ve Erzurum olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak meydanlara indi. Kanlı önlüklerle yürüyen doktorlar, görev yaptıkları hastanelerde İsrail’e destek veren ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının ürünlerini istemediklerini dile getirdi. Sessiz yürüyüşteki kalabalık gruplar, yapılan basın açıklamalarının ardından dağıldı.