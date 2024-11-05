Donald Trump'tan seçim açıklaması: Yarışa önde girdik sandıklardan güçlü çıkacağız

ABD'de dünyanın yakından takip ettiği seçimlerin bitmesine sayılı saatler kaldı. Oyunu kullanan Donald Trump açıklamalarda bulunarak sandıklardan güçlü çıkacaklarını söyledi. Ülkede yerel saatle 20.00'ye kadar sürecek oylama sonucunda ABD'nin 47. başkanı belirlenecek. Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris'i karşı karşıya getiren 60. başkanlık seçimlerinde 270 delegeye ulaşan aday, yarışı kazanacak. Başkanlık yarışını kazanan isim, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.
ABD'de Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki başkanlık seçimleri için halk sandık başına gitti.
Yerel saatle 20.00'ye kadar sürecek oylama sonucunda seçmenler, başkan adaylarından Demokrat Kamala Harris'i veya Cumhuriyetçi Donald Trump'ı ülkenin 47. başkanı olarak Beyaz Saray'a göndermek için tercih yapacak.
Trump'tan sandık başında seçim açıklamaları
Dünyanın yakından takip ederek nabzını yokladığı ABD seçimlerinde oy verme işlemi sürerken, adaylardan Donald Trump açıklamalarda bulundu.
270 delegeye ulaşan yarışı kazanacak
Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris'i karşı karşıya getiren 60. başkanlık seçimlerinde 270 delegeye ulaşan aday, yarışı kazanıyor.
Başkanlık yarışını kazanan isim, 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen görevine başlayacak.
Öte yandan seçimde Pensilvanya, Georgia, Kuzey Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin ve Nevada eyaletlerinin 'çekişmeli eyaletler' olduğu da aktarıldı.
Seçim gününden sonraki süreç
ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Tarihler eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 10 Kasım ila 11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylamış olması gerekiyor.
17 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerinin, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda 6 Ocak'ta ortak oturumda bir araya gelecek, yeni Kongre üyeleri, eyaletlerden gelen oyları alfabetik sıraya göre okuyup sayacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra sonuçlar resmen duyurulacak.
Yeni ABD başkanı ve başkan yardımcısı, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine resmen başlayacak.
Seçimlerde salıncak eyaletlerin önemi
Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, ABD başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.
Bu yönüyle ABD'de başkanın kim olacağına 337 milyonu aşkın nüfusun yalnızca yüzde 18'ine ev sahipliği yapan kritik eyaletlerin karar verdiği söylenebilir.
Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin salıncak eyaletlerinde toplamda 93 delege bulunuyor.
Nüfusu itibarıyla en çok delegeye sahip salıncak eyalet Pensilvanya, 19 Seçiciler Kurulu delegesi ile rekabete sahne oluyor.
16 delegeye sahip olan Georgia, Cumhuriyetçi eğilimli bir eyalet olmasına rağmen 2020 seçimlerinde Biden galip çıkmıştı. Nevada ise salıncak eyaletler arasında 6 ile en az delegeye sahip.