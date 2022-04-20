Donbas’a topyekûn saldırı: İşgal girişiminde ikinci aşamaya geçildi

Rusya-Ukrayna savaşında 55’inci gün geride kalırken, Rus ordusu, Ukrayna’nın doğusunda bir süredir beklenen taarruza önceki gece başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın “Donbas muharebesini” başlattığını açıkladı. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov da Rus güçlerinin Donbas’ta neredeyse tüm cephe boyunca savunma hattını aşmaya çalıştığını söyledi. Ukrayna’daki askeri operasyonun devam edeceği mesajını veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise “Operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor” dedi. 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal girişimine başlayan Rusya, geçen ay kuzey cephesinden çekilerek güçlerini doğuya yığmıştı.

RUSYA TAKTİK TABUR SAYISINI ARTIRDI

Moskova’nın, saldırıyı başlatmadan önce Doğu Ukrayna’daki taktik tabur sayısını 76’ya çıkardığı bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusundaki yığınağına devam ettiğini belirtirken, “Taktik tabur sayısının 76’ya çıktığını değerlendiriyoruz. Yani perşembe gününden bu yana 11 tabur eklediler” dedi. Rusya’nın taktik taburlarının ortalama 800 ila 1000 askerden oluştuğu biliniyor.

MOSKOVA’NIN HEDEFİNDE DÖRT BÖLGE VAR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç ise Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusundaki yeni taarruzda dört bölgeyi ele geçirmeyi amaçladığını belirtti. Ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rus ordusunun genel olarak ülkenin doğusundaki savunma hattını kırmaya çalıştığını aktaran Arestoviç, Moskova’nın hedefinin Luhansk, Harkiv, Zaporijya ve Mariupol’ü tamamen ele geçirmek olduğunu kaydetti.

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ZELENSKI: SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ

Zelenski, paylaştığı video mesajında, “Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz” ifadesini kullandı. Rus ordusunun önemli bir kısmının bu taarruza odaklandığını belirten Zelenski, “Donbas’a ne kadar asker sevk edilirse edilsin, savaşacağız, kendimizi savunacağız. Ukrayna’ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BM’nin umudu Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes için Türkiye’den umutlu olduklarını kaydetti. Griffiths, bunun birkaç hafta içinde mümkün olabileceğini ve muhtemel bir ateşkes umudu için gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi. Griffiths, Türkiye’nin barışa giden yolda başarılı olduğunu belirtirken, “Türkiye, her iki tarafa da bu görüşmeler için gerçekten değerli ve faydalı bir ev sahibi olarak kendini sunabildi” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Zelenski açıkladı: Donbas hayati önemde