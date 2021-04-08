Donbas'ta sıcak çatışma: Bir Ukrayna askeri daha öldü

Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ediyor.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, Donbass’ta gece yarısından sabah saatlerine kadar 5 defa ateşkes ihlali yaptığını belirterek, Ukrayna cephesine ve sivil alanlara saldırıda bulunduklarını açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bölgede çıkan çatışmada 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, “Peski ve Vodyanoye bölgelerine yakın mevzilerimize, 112 ve 82 kalibrelik top mermili saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerimiz hayatını kaybetti” denildi.
Donbas bölgesinde geçtiğimiz salı günü yaşanan ateşkes ihlalinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti.
Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.
- Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.