Dünya Donbasta sıcak çatışma Bir Ukrayna askeri daha öldü
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Donbas'ta sıcak çatışma: Bir Ukrayna askeri daha öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Donbasta sıcak çatışma: Bir Ukrayna askeri daha öldü
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Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ediyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, Donbass’ta gece yarısından sabah saatlerine kadar 5 defa ateşkes ihlali yaptığını belirterek, Ukrayna cephesine ve sivil alanlara saldırıda bulunduklarını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bölgede çıkan çatışmada 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, “Peski ve Vodyanoye bölgelerine yakın mevzilerimize, 112 ve 82 kalibrelik top mermili saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerimiz hayatını kaybetti” denildi.

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Donbas bölgesinde geçtiğimiz salı günü yaşanan ateşkes ihlalinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti.

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Donbas'ta sıcak çatışma: İki Ukrayna askeri öldü

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

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  • Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

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Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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