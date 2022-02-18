Donetsk'te büyük patlama

Reuters'ın Rus basınına dayandırdığı haberine göre, Donetsk'te bir patlama meydana geldi.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Donetsk yerel yönetim binasının yakınındaki bir araç infilak ettirildi. Interfaks haber ajansına göre, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
TAHLİYELER BAŞLAMIŞTI
Basında yer alan bilgilere göre, Ukrayna'nın doğusunda, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tahliyeler başlamıştı.
Luhansk'ta eğitim durduğu, öğrencilerin tahliye edildiği basında yer almıştı. Öte yandan, Donetsk'te uyarı sirenleri çalındı.