Dünya Donetskte büyük patlama
AVRUPA

Donetsk'te büyük patlama

Reuters, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın Donetsk yerel yönetim binası yakınında olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Reuters
Donetskte büyük patlama
Donetsk'te büyük patlama

Reuters'ın Rus basınına dayandırdığı haberine göre, Donetsk'te bir patlama meydana geldi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Donetsk yerel yönetim binasının yakınındaki bir araç infilak ettirildi. Interfaks haber ajansına göre, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

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Donetsk'in merkezinde şiddetli patlama: Hükümet binası yakınında bir araç infilak etti
Reuters, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın Donetsk yerel yönetim binası yakınında olduğu iddia edildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, patlama nedeniyle hasar gören bir araca ait görüntüler yer aldı.

TAHLİYELER BAŞLAMIŞTI

Basında yer alan bilgilere göre, Ukrayna'nın doğusunda, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tahliyeler başlamıştı.

Luhansk'ta eğitim durduğu, öğrencilerin tahliye edildiği basında yer almıştı. Öte yandan, Donetsk'te uyarı sirenleri çalındı.

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