Donetsk'te yeni patlama

Hayat

Kalp hikayenizi öğrenin

Çocuklarda ve gençlerde bayılma ve ani ölümle sonuçlanan kardiyomiyopati ve genetik aritmi sendromunda genetik kökenli bozukluklar öne çıkıyor. Prof. Celal Akdeniz, “Aile hikayesinde genç yaşta, izah edilemeyen ani ölüm veya bayılma olanların kardiyolojik kontrolden geçmesi çok önemli” dedi.