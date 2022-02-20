Dünya Donetskte yeni patlama
AVRUPA

Donetsk'te yeni patlama

Reuters haber ajansı, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde güçlü patlamalar duyulduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi Reuters
Donetskte yeni patlama
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Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyulduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıntılar geliyor...

Donetsk kentinde art arda patlamalar
OYNAT 00:30
Donetsk kentinde art arda patlamalar
Reuters haber ajansı, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde güçlü patlamalar duyulduğunu bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, patlama sesinin birçok farklı noktadan duyulduğu görüldü.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Donetsk'te büyük patlama
DÜNYA
Donetsk'te büyük patlama

Donetsk'in merkezinde şiddetli patlama: Hükümet binası yakınında bir araç infilak etti
OYNAT 00:34
Donetsk'in merkezinde şiddetli patlama: Hükümet binası yakınında bir araç infilak etti
Reuters, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın Donetsk yerel yönetim binası yakınında olduğu iddia edildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, patlama nedeniyle hasar gören bir araca ait görüntüler yer aldı.
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