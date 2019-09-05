Dünya Dorian kasırgası yeniden güç kazandı
AMERİKA

Dorian kasırgası yeniden güç kazandı

Bahamalar'ı etkisi altına aldıktan sonra ABD'nin doğu kıyılarına ulaşan Dorian kasırgası, yeniden güç kazanarak, üçüncü kategoriye yükseldi. Saatteki hızı 185 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle 220 binden fazla ev ve iş yerinde de elektrik kesintileri yaşandı.

Haber Merkezi AA
Saatteki hızı 185 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Amerikalılar evinden çıkamadı.
Saatteki hızı 185 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Amerikalılar evinden çıkamadı.

ABD'de Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini etkileyen Dorian kasırgası, Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Saatteki hızı 185 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Georgia, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 220 binden fazla ev ve iş yerinde de elektrik kesintileri yaşandı.

  • ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın Virginia eyaletine de ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Dorian kasırgası, 5'inci kategoride vurduğu Bahamalar'da 20 kişinin ölümüne neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Bahamalar'da ağır tahribata neden oldu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayımladığı görüntüler kasırganın Bahamalar'da neden olduğu tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

70 bin kişi gıda ve içme suyuna muhtaç

Hasar tespiti için Bahamalar'a bir ekip gönderen Birleşmiş Milletler de 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

  • Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü açıklamıştı.

Anadolu Ajansı kasırganın etkili olduğu eyaletlerde canlı yayınlar yapıyor, anlık fotoğraf ve görüntü servis ediyor.

Dorian Kasırgası Bahamalar'ı vurdu
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Dorian Kasırgası Bahamalar'ı vurdu
Dorian Kasırgası saatte 285 kilometre hızla Bahamalar'ın kuzeybatısını vurdu. Kategori 5 seviyesine yükselen Dorian Kasırgası, Bahamalar'ın kuzeybatısını vurdu. Kasırganın sel felaketine yol açması sonucu bazı evler sular altında kalırken, bazı evlerin de çatısı uçtu, sel suları sandalları sürükledi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın TSİ 06.00'da Bahamalar'ın kuzeyindeki Büyük Abaco Adası'nda karaya vurduğunu açıkladı. Büyük Abaco Adası'nın sular altında kaldığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.


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