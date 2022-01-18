Dostluk taçlandı: Arnavutluk'ta inşa edilen 522 deprem konutu sahiplerine teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ adına Albayrak İnşaat tarafından Arnavutluk’un Laç şehrinde inşa edilen deprem konutlarının teslim töreninde konuştu.

Tören vesilesiyle burada bulunanların heyecanına, coşkusuna ortak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, “Arnavutluk’un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak, 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır” diye konuştu.

Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

DAYANIŞMANIN EN GÜZEL İSPATI

Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için hemen harekete geçtiklerini belirten Erdoğan, devlet olarak bütün imkanları seferber ederek Arnavut depremzedelerin yardımına koştuklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan hak sahiplerine ev anahtarlarını teslim etti.

DOSTLARIMIZIN İMDADINA KOŞTUK

Türkiye’nin Arnavutluk ile hem ortak bir tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaştığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Koronavirüs salgınında o büyük büyük devletler, o büyük büyük ülkeler kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken, biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık.”

Geçen yıl nisan ayında 68 günde inşaatı tamamlanan Fier bölgesindeki hastanenin de bu güzel dayanışmanın örneklerinden olduğunu dile getiren Erdoğan, açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldığı hastanenin isminin iki ülke arasındaki güçlü bağları yansıtacak şekilde Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi konulduğunu anımsattı.

HASTANEDEN SONRA KONUTLAR

Bu hastanede Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerin omuz omuza sağlık hizmeti sunduğunu, şifa dağıttığını belirten Erdoğan, “Şimdi de deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz” diye konuştu.

Anahtarları teslim etti

Törende konuşmalar öncesinde, deprem konutlarının temel atma töreni ve yapım sürecine ilişkin video gösterildi. Bazı depremzedelere anahtarları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Laç şehri fahri hemşehrilik beratı ve teşekkür plaketi verildi. Daha sonra Laç şehrinde TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutların bulunduğu bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin verildiği meydanın açılışı yapıldı. İki lider parkta bulunan anıtı oluşturan mermerlerin üstündeki perdeyi indirerek açılışı gerçekleştirdi.

522 konut 13 ayda tamamlandı

 TOKİ’nin yaptığı konut projesini üstlenen Albayrak İnşaat, 522 konut ve 37 ticari üniteyi 13 ay gibi kısa sürede bitirdi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak da açılış öncesi, örnek daireyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama’ya gezdirdi.

Arnavutluk’ta 26 Kasım 2019’da yaşanan depremde evleri yıkılan depremzedeler için yapılan proje TOKİ adına Albayrak İnşaat tarafından 13 ayda tamamlandı. En çok zarar gören şehir Laç kentinde hem depremin yaralarını saracak ve insanlara yuva olacak hem de Türk mimarisinin güzel örneklerinden olacak konutların teslim törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da aralarında olduğu bakanlar TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak katıldı.

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42 milyon avroya mal olan projede evler, depremzedelere nteslim edildi.

Resmi açılış töreni öncesi Ahmet Albayrak, örnek daireyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Arnavutluk Başbakanı Rama’ya gezdirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Arnavutluk Başbakanı Rama’yı dairede misafir eden Ahmet Albayrak proje hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 522 konut, 37 ticari ünite, çocuk oyun parkları ve 375 araçlık kapalı otopark projesi 13 ayda tamamlandı.

FETÖ herkes için tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ile ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi de değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye’ye değil, varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır. Dost ve kardeş ülke Arnavutluk’ta FETÖ’nün halen faaliyet alanı bulabilmesi, evlatlarını şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk’taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı ve hızlı adımlar atılması en samimi beklentimizdir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi’nde de bir konuşma yaptı. Arada başka sınırlar olsa da Arnavutluk’un Türkiye’nin gönül komşusu olduğunu kaydeden Erdoğan, gerçek dostun, acı da olsa hakikatleri dile getirmekten çekinmeyeceğinin asla unutulmamasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

ZEHİRLİ BİR YILAN GİBİLER

Hangi kılıfla karşınıza çıkarsa çıksın bu yapı (FETÖ) tıpkı zehirli bir yılan gibi eninde, sonunda kendisine kol, kanat gerenleri de sokan, sokacak olan bir ihanet çetesidir. Arnavutluk’tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen ve topyekun harekete geçerek ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz. Aramızda konuşacak, görüşecek, birlikte geleceğe adımlar atacak onca husus varken böyle bir meseleyle vakit kaybetmekten dolayı üzüntülüyüz.

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Sözümüzü tuttuk

Bundan 13 ay önce konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, “Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz” dedi. Teslim edilen konutların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk’a ve sizlere olan sözümüzü Allah’a hamdolsun yerine getirdik. Şimdi altını çiziyorum, kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu ilanihaye devam edecektir” değerlendirmesini yaptı.

Dediğini yapıyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye-Arnavutluk Deprem Konutları anahtar teslim töreninde konuştu. “Kendimi Erdoğan’ın dostu addetmekten büyük onur duyuyorum” diyen Rama, yıllarca görevi nedeniyle birçok devlet başkanı ile bir araya geldiğini belirtti. Rama, kendisine sıkça Erdoğan ile yakın dostluğunun sorulduğunu belirterek “Cevabım çok basit: ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişi.’ İnanın ki günümüz dünyasında ve diplomasisinde, (Dışişleri Bakanı) Mevlüt (Çavuşoğlu) çok iyi bilir, ‘evet’i evet olan ve ‘hayır’ı hayır olan insanları bulmak kolay değildir” ifadesini kullandı.

TİKA’nın restore ettiği Ethem Bey Camisi’nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Edi Rama ile yaptı.

Tiran’ın mücevheri

Başkent Tiran’da TİKA’nın restore ettiği Ethem Bey Camisi’nin açılışını Başbakan Rama ile gerçekleştiren Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında “Türkiye’nin ve Arnavutluk’un ortak tarihi ve kültürel mirası olan Ethem Bey Camii aynı zamanda Tiran’ın mücevheridir” dedi. Tören sonrası Erdoğan ile Rama Ethem Bey Camisi’ne girerek incelemede bulundu.

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