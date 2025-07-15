Dr. Ebu Safiyye işkencede 40 kilo verdi

Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ne 27 Aralık 2024’te düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınan Hastane Müdürü Dr. Hussam Ebu Safiya, o günden bu yana İsrail hapishanelerinde zulüm görüyor. Safiya’yı en son 9 Temmuz'da ziyaret eden Avukat Haid Kassem, gözaltına alındığında 100 kilo olan doktorun 40 kilo kaybederek 60 kilonun altına düştüğünü söyledi. Zulüm gören doktora kısa süre önce avukatı tarafından getirilen gözlüklerinin de kırıldığı öğrenildi.

TEDAVİ HAKKI REDDEDİLDİ

Ofer Hapishanesi'nin 24'üncü bölümünde bulunan 1 Nolu hücreye işgalcilerin özel bir baskın düzenlediğini aktaran Kassem, "Burada yaklaşık 30 dakika boyunca darp edilen Filistinli doktorun kaburgaları kırılırcasına dövüldü. Kaburga bölgesine şiddetli darbeler alan Ebu Safiyye'nin yüzünde, başında, sırtında ve boynunda ciddi morluklar oluştu. Kalp ritminde bozulmalar yaşamasına rağmen ne tedaviye alındı ne de uzman doktora sevk edildi" dedi. Kassem, muayene ve tedavi talebinde bulunan doktorun talebinin işgalciler tarafından reddedildiğini anlattı.

YER ALTINDA, KIŞLIK GİYSİLERLE TUTULUYOR

İsrail hapishanelerinde tutulan doktorun yaz ortasında hala kışlık kıyafetlerle yerin metrelerce altındaki hücrede yaşamaya çalıştığını anlatan Avukat Kassem, “Dr. Ebu Safiyye'nin kaldığı yerde doğal ışıktan tamamen mahrum bırakılması, onun hem fiziksel hem de psikolojik olarak çökmesine neden olmuş durumda. Hapishanede bir insanın yaşamını sürdürmesi için gerekli en temel haklardan bile yoksun. Açlık, aşırı yalnızlık ve sağlıksız ortamla baş başa bırakıldı. Aylardır güneş ışığı görmedi. Cilt sağlığı ve bağışıklık sistemi ciddi tehdit altında” ifadelerini kullandı.

İRADEYİ İŞKENCEYLE KIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ebu Safiyye'nin göz sağlığı için hayati önem taşıyan gözlüklerinin bile kasıtlı olarak kırıldığını ifade eden Kassem, “Bu koşullarda kendisine ne tıbbi destek sağlanıyor ne de temel insani ihtiyaçları karşılanıyor. Bu uygulamalar Dr. Ebu Safiyye'nin kişiliğini, kimliğini ve iradesini kırmaya yönelik bilinçli işkence politikasının bir parçası” şeklinde konuştu. İsrail zindanlarındaki tüm Filistinli tutsakların çok zor durumda olduğuna vurgu yapan Kassem, hapishanelerde sistematik hale gelen hak ihlallerine dikkat çekerek, uluslararası toplumu acil harekete geçmeye çağırdı.







