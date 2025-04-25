DSÖ: Myanmar'daki depremlerden etkilenen 114 kişi hala kayıp

Myanmar'ın merkezinde etkili olan iki güçlü depremin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatan Fernando, "3 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 100 kişi yaralandı ve 114 kişi hala kayıp. On binlerce kişi hala yerinden edilmiş durumda, birçoğu duvarı olmayan, sadece plastik örtülerle örtülü geçici çadırlarda yaşıyor." dedi.