Dünya DSÖden Rusya kararı Sputnik Vnin değerlendirmesi ertelenecek
AVRUPA

DSÖ'den Rusya kararı: Sputnik V'nin değerlendirmesi ertelenecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin değerlendirme sürecinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
DSÖden Rusya kararı: Sputnik Vnin değerlendirmesi ertelenecek
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Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan DSÖ aşı uzmanı Dr. Mariangela Simao, Sputnik V'nin acil durum kullanımının onaylanması konusunda karar vermek için DSÖ heyetinin 7 Mart'ta Rusya'ya ziyaret planladığını ancak mevcut durumun gerekli değerlendirme ve incelemeleri olumsuz etkilemesi nedeniyle bunu ertelediklerini belirtti.

Dr Simao, "değerlendirme ziyareti için yeni tarihin en kısa zamanda belirleneceğini" söyledi.

  • DSÖ geçen yıl, Sputnik V aşısının acil durum kullanımını onaylama fikri üzerinde düşündüklerini açıklamıştı.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi: Petrol yasaklanıyor
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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi: Petrol yasaklanıyor

Acil durum kullanımının onaylanması durumunda Sputnik V, orta ve düşük gelirli ülkelere aşı tedarik edilmesini amaçlayan COVAX programına dahil edilecekti.

Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi: Günlük hayata yansımaya başladı
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Batılı ülkeler, Rusya'ya çok sayıda ekonomik yaptırım uyguladı.
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Son olarak ABD, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklarken, İngiltere de 2022'nin sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durdurma kararı aldı.
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Ülkelerin yaptırımlarını, enerjiden teknoloji ve modaya uluslararası birçok firmanın Rusya'daki faaliyetlerinden çıkma veya operasyonlarını askıya alma kararı izledi.
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Şu anda dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi olan Rusya'da vatandaşlar ise ekonomik yaptırımların günlük hayatı etkilemesinden ve hayat pahalılığını artıracağından endişe duyuyor.
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İrina isimli Rus vatandaşı, yaptırımların günlük hayatını kesinlikle etkilediğini belirterek, \"Ancak bunu bir fırsat olarak da görebiliriz. Kendi içimizde kalkınabiliriz. Her şeyi kendimiz kalkındırabiliriz.\" diye konuştu.
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\"YAPTIRIMLAR EKONOMİYİ VATANDAŞLARI, TÜM RUSLARI ETKİLİYOR\"<br><br>Moskova'da bulunan İslam isimli vatandaş ise yaptırımların herkese yansıdığını ifade ederek, \"Yaptırımlar ekonomiyi, vatandaşları, tüm Rusları etkiliyor. Elbette tasarruf gerekiyor. Tüm fiyatlar artacak, dolar, avro daha pahalı olacak. Yaptırımların mutlaka olumsuz tarafları bulunuyor.\" dedi.<br><br>
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Yegor isimli Rus vatandaşı ise \"Ekonomik açıdan bir baskı hissetmiyorum, her şey yolunda. Zaman zaman endişe duyuyorum ancak umarım her şey yakında çözülür ve her şey yoluna girer. Muhtemelen sanayide çalışmaya başlarım. Çünkü ülkemizde artık üretime ihtiyaç var.\" ifadelerini kullandı.
Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi: Günlük hayata yansımaya başladı
Ukrayna işgali sonrası Batı'nın yaptırım politikası uyguladığı Rusya'da vatandaşlar, ekonomik sıkıntıları günlük hayatlarında etkisini hissetmeye başladı. Yaptırımların ülkede pahalılığa yol açacağından endişe ediliyor.


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