Dünya Düğün evini kana buladılar
ORTADOĞU

Düğün evini kana buladılar

İdlib’de saldırılara maruz kalan ailelerin her birinin ayrı hikayesi var. En son bayram arefesinde evleri vurulan Takika ailesinin hayatı karardı.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
​ Düğün evini kana buladılar​
Taha Takika’nın ağır yaralandığı saldırıda, eşi Maryam ise kurtulamadı.

İdlib’de saldırılara maruz kalan ailelerin her birinin ayrı hikayesi var. En son bayram arefesinde evleri vurulan Takika ailesinin hayatı karardı. O gece Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırı, bir hafta önce evlenen Maryam Berakat ve Taha Takika’nın düğün evini cenaze evine çevirdi. Evdeki 8 sivil şehit oldu. Taha Takika’nın ağır yaralandığı saldırıda, eşi Maryam ise kurtulamadı.

  • Damadın babası Muhammed Taha, yaşadığı dehşeti şu sözlerler anlattı: “Bir hafta önce evlenmişlerdi, uçak düşecek korkusuyla düğün bile yapamadık. Haftasına herkes tebriğe gelmişti. Füze sesi duyduk. Bize doğru geliyormuş gibi şaka yaptım. Bunu söylememle duvarların üzerimize yıkılması bir oldu.”

Oğlunun Antakya’daki üniversite hastanesinde komada olduğunu söyleyen gözü yaşlı adam, “Eşim ve kızımın tüm kemikleri kırıldı, şehit oldular. 4 torunum da öldü. 17 yaşındaki kızım Hadeel, o da Türkiye’de, İskenderun Hastanesi’nde komada. Eli kesilmiş küçük bir kızım ve sırtından yaralanan iki oğlum kaldı” dedi.

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