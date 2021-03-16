​Dünya 7 yıldır susuyor

Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım’ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının 7’nci senesini ve Kırım Platformunu değerlendirdi. Kırımoğlu, Rusya’nın 2014’te Kırım’a girdikten sonra ilhakın 7 yıl devam edeceğini düşünmediğini belirterek, “Zannettim ki dünyanın tepkisi başka olacak, çok sert olması lazımdı ama maalesef olmadı” dedi. “Ben inanmıyordum, 21. yüzyılda başka bir ülke senin ülkene girecek, tanklarıyla işgal edecek ve o da yetmiyor gibi senin toprağını kendi toprağına katacak” diyen Kırımoğlu, “2008’de Gürcistan’da yaptıkları gibi kukla bir cumhuriyet şeklinde yapacaklar sandım” diye konuştu.

O dönemde Kırım Tatar Türklerinin Ukrayna’nın bütünlüğü taraftarı olduğunu ve referandumu boykot ettiklerini hatırlatan Kırımoğlu, “Bu nedenle işgalciler tarafından en çok baskı Kırım Tatar Türklerine oldu. Hapishanelerde 120 kadar tutuklu var, bunların yüzde 75’i Kırım Tatarları ama bizim nüfusumuz sadece Kırım’ın yüzde 13’ü. Ev aramalarının yüzde 95’i, kaçırılıp öldürenlerin yüzde 85-90’ı Kırım Tatarları” değerlendirmelerinde bulundu.

1 MİLYON RUS GETİRDİLER

Kırımoğlu, Rusya’dan Kırım’a çok sayıda kişiyi getirdiklerine dikkat çekerek, “Rusların resmi açıklamalarına göre 205 bin kişi gelmiş, bize göre 600 bin, hatta Kırım’daki soydaşlarımız 1 milyona yakın olduğunu söylüyor. Sanki Rusların toprağı yeterli değil de 17 milyon kilometrekare toprakları var ama kendi köylerini bırakıp buraya geliyorlar. Rusya Kırım’ı terk etmek zorunda kalsa bile nüfusu orada kaldıracak.” dedi. Kırım konusunda Rusya’nın müzakerelere açık olmadığını da dile getiren Kırımoğlu, Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.