Dünya basını ABD'de Kongre binasındaki baskını nasıl gördü?

ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği Kongre oturumu başladıktan kısa bir süre sonra Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Olaylar üzerine ABD Kongre binası kapatıldı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan olaylarda 4 gösterici hayatını kaybetti, 52 kişi ise gözaltına alındı.
Söz konusu olay dünya basınında geniş bir yer buldu;
''Trump çetesinin hücumu Kongre'de kaos çıkardı''
Guardian gazetesi, haberi "Trump çetesinin hücumu Kongre'de kaos çıkardı" manşetiyle duyurdu.
''Trump'ın nefret çetesi Kongre Binası'na hücum etti''
İngiliz Daily Mail gazetesi işgali "Trump'ın nefret çetesi Kongre Binası'na hücum etti" ifadeleriyle manşetten gördü.
''ABD Kongresi kuşatma altında''
The Times gazetesi, Trump destekçilerinin Amerikan demokrasinin kalbini işgal ettiğini belirterek, manşetinde "ABD Kongresi kuşatma altında" ifadelerini kullandı.
''ABD'de anarşi''
İngiliz metro gazetesi, ABD Kongresi'nde silahların çekildiği bir fotoğrafla birlikte, "ABD'de Anarşi" başlığını attı.
''Utan!''
Alman Hamberger Morgen Post gazetesi, kostümlü bir Trump destekçisinin fotoğrafını tam sayfa kullanarak, "Utan!" başlığını attı.
''Kongre'de çekişme''
Der Tagesspiegel gazetesi ise "Kongre'de çekişme" manşetiyle haberini ön sayfasından verdi.
''Kırık demokrasi''
Fransız Le Figaro gazetesi, Trump desteklçilerinin Kongre'ye akın etmesini Joe Biden'a bir saldırı olarak niteleyerek, manşetinde "Kırık demokrasi" ifadelerini kullandı.
''Trump: Washington'daki kaostan sahneler''
La Depeche, gazetesinde ise "Trump: Washington'daki kaostan sahneler" denildi.
''Washington'da kaos''
Fransız Le Telegramme gazetesi de "Washington'da kaos" manşetiyle haberi duyurdu.
"Trump taraftarı çete Capitol (Kongre) binasını kuşattı"
The Washington Post gazetesi, olayları,
başlığıyla duyurdu. Gazete haberinde, "Başkan Trump'ın yüzlerce destekçisi, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi, Seçici Kurul oylarına itiraz eden Cumhuriyetçi temsilcilerin tartışmalarını böldü. Senatoda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, meslektaşlarına 'Joe Biden'ın zaferinin onanması ve seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalara son verilmesine yönelik' çağrısını yaparken kargaşa koptu" ifadelerini kullandı.
''Pence meydan okudu, kongre saldırıya uğradı''
ABD'nin saygın ekonomi gazetelerinden Financial Times, "Pence Trump'a meydan okuduktan sonra isyancılar Kongre'ye saldırdı" manşetini attı.