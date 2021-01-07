Dünya Dünya basını ABDde Kongre binasındaki baskını nasıl gördü?
AMERİKA

Dünya basını ABD'de Kongre binasındaki baskını nasıl gördü?

ABD Kongresi'nde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Trump'ı destekleyen bazı gruplar tarafından Kongre binası işgal edildi. Polisle ve Trump destekçileri arasında çıkan olaylar dünya basınında kendine manşetlerde yer bulurken, dünya manşetlerinde "ABD'de anarşi", "Trump'ın nefret çetesi Kongre'yi işgal etti", "Utan!" ve "Trump taraftarlarından demokrasiye tehdit" başlıklarıyla açıklandı.

Haber Merkezi Diğer
ABD’de Trump destekçilerinin Kongre binası baskını: 4 ölü, 52 gözaltı
ABD’de Trump destekçilerinin Kongre binası baskını: 4 ölü, 52 gözaltı

ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği Kongre oturumu başladıktan kısa bir süre sonra Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Olaylar üzerine ABD Kongre binası kapatıldı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan olaylarda 4 gösterici hayatını kaybetti, 52 kişi ise gözaltına alındı.

Söz konusu olay dünya basınında geniş bir yer buldu;

''Trump çetesinin hücumu Kongre'de kaos çıkardı''

Guardian gazetesi, haberi "Trump çetesinin hücumu Kongre'de kaos çıkardı" manşetiyle duyurdu.

''Trump'ın nefret çetesi Kongre Binası'na hücum etti''

İngiliz Daily Mail gazetesi işgali "Trump'ın nefret çetesi Kongre Binası'na hücum etti" ifadeleriyle manşetten gördü.

''ABD Kongresi kuşatma altında''

The Times gazetesi, Trump destekçilerinin Amerikan demokrasinin kalbini işgal ettiğini belirterek, manşetinde "ABD Kongresi kuşatma altında" ifadelerini kullandı.

''ABD'de anarşi''

İngiliz metro gazetesi, ABD Kongresi'nde silahların çekildiği bir fotoğrafla birlikte, "ABD'de Anarşi" başlığını attı.

''ABD'de anarşi''

''Utan!''

Alman Hamberger Morgen Post gazetesi, kostümlü bir Trump destekçisinin fotoğrafını tam sayfa kullanarak, "Utan!" başlığını attı.

''Utan!''

''Kongre'de çekişme''

Der Tagesspiegel gazetesi ise "Kongre'de çekişme" manşetiyle haberini ön sayfasından verdi.

''Kırık demokrasi''

Fransız Le Figaro gazetesi, Trump desteklçilerinin Kongre'ye akın etmesini Joe Biden'a bir saldırı olarak niteleyerek, manşetinde "Kırık demokrasi" ifadelerini kullandı.

''Trump: Washington'daki kaostan sahneler''

La Depeche, gazetesinde ise "Trump: Washington'daki kaostan sahneler" denildi.

''Washington'da kaos''

Fransız Le Telegramme gazetesi de "Washington'da kaos" manşetiyle haberi duyurdu.

"Trump taraftarı çete Capitol (Kongre) binasını kuşattı"

The Washington Post gazetesi, olayları,

başlığıyla duyurdu. Gazete haberinde, "Başkan Trump'ın yüzlerce destekçisi, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi, Seçici Kurul oylarına itiraz eden Cumhuriyetçi temsilcilerin tartışmalarını böldü. Senatoda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, meslektaşlarına 'Joe Biden'ın zaferinin onanması ve seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalara son verilmesine yönelik' çağrısını yaparken kargaşa koptu" ifadelerini kullandı.

''Pence meydan okudu, kongre saldırıya uğradı''

ABD'nin saygın ekonomi gazetelerinden Financial Times, "Pence Trump'a meydan okuduktan sonra isyancılar Kongre'ye saldırdı" manşetini attı.

Trump’a destek mitinginin konuşmacısı: Yanınızdakine sarılın virüsü bulaştıralım
OYNAT 00:31
Trump’a destek mitinginin konuşmacısı: Yanınızdakine sarılın virüsü bulaştıralım
ABD Kongresi önünde Trump'a destek için düzenlenen gösterilerde 'virüs yayma etkinliği' düzenlendi. Kürsüden konuşma yapan sunucu Clay Clark, kendisini dinleyenlere “Yanınızdaki kişiye dönün ve tanımadığınız birine sarılın. Bu bir kitle yayıcı olay” diye seslendi. Bunun üzerine Trump destekçileri birbirine sarıldı.
CNN muhabiri: Ortadoğu'ya yaptığımız çağrıları ABD'deki olaylar üzerinden Erdoğan bize yapıyor
OYNAT 00:50
CNN muhabiri: Ortadoğu'ya yaptığımız çağrıları ABD'deki olaylar üzerinden Erdoğan bize yapıyor
CNN International muhabiri Clarrisa Ward ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan demokrasi ve itidal çağrılarına ilişkin ilginç ifadeler kullandı. Ward 'Türkiye açıkçası düşmanımız değil. Son dönemde anlaşmazlıklarımız oldu. Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil' ifadelerini kullandı.

CNN'in ayarı bozuldu: Ortadoğu'ya yaptığımızı Erdoğan bize yapıyor
DÜNYA
CNN'in ayarı bozuldu: Ortadoğu'ya yaptığımızı Erdoğan bize yapıyor

ABD medyası şok içinde: Bizi bu kadar yaralayan bir gün hiç yaşamamıştık
DÜNYA
ABD medyası şok içinde: Bizi bu kadar yaralayan bir gün hiç yaşamamıştık

Trump kabul etti: 20 Ocak'ta görevi devredeceğim
DÜNYA
Trump kabul etti: 20 Ocak'ta görevi devredeceğim

ABD’de Kongre baskınında öldürülen kadının kimliği ortaya çıktı: Şehit ilan ettiler
DÜNYA
ABD’de Kongre baskınında öldürülen kadının kimliği ortaya çıktı: Şehit ilan ettiler
Abone Ol Google News
Sürpriz ziyaret

Sürpriz ziyaret

​Erdoğan, Saadet Partili Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.
Microsofta1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.
Aliyev: Ermenistan ihlallerini sürdürürse demir yumruğumuzu indiririz

Bu kadarına da 'pes'

Bu kadarına da 'pes'

​Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çaldılar.

Cumhuriyet tarihinin<br>rekorunu kırdık

Cumhuriyet tarihinin
rekorunu kırdık

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez güzel haberi duyurdu.

Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Haritada yeşile dönen İstanbul için kritik uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.