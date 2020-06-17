Dünya basınında bugün: ABD ve Avrupa sömürgeci geçmişiyle yüzleşiyor

ABD'nin birçok eyaletinde köle ve sömürgecilik dönemlerinin sembolleri yıkıldı.

New York Times : Heykeller ve geçmişle hesaplaşmayı manşetine taşıdı

New York Times gazetesi George Floyd protestoları sonrasında köle ve sömürgecilik sembollerinin yıkılmasının yeni bir harekete dönüştüğünü yazdı. ABD'nin farklı eyaletlerinde yıkılan heykellerin hem Avrupa hem de Kuzey Amerika'da yeni bir dönüşüme yol açtığı belirtildi. Irkçı ve sömürgeci geçmişle heykeller aracılığıyla hesaplaşıldığını yazan gazete farklı ülkelerde ırkçılık tartışmalarının yeniden fitillendiğini belirtti. Başlangıçta sadece ABD'deki ırkçılık ekseninde giden tartışmaların daha sonra Avrupa sömürgeciliği ve Yerli Amerikalılara uygulanan ayrımcılığa doğru kaydığı belirtildi.

The Times

The Times gazetesi ağır koronavirüs hastalarının hayatlarını kurtarmaya yardımcı olabileceği açıklanan Dexamethasone adlı ilacı manşetine taşıdı. Oxford Üniversite'sinin araştırmalarına yer veren gazete hastalarda ilk kez ölüm oranını düşürdüğü tespit edilen ilacın ucuz ve yaygın olarak bulunduğunu kaydetti.

Daily Express

Dexamethasone adlı ilacı manşetine taşıyan bir diğer gazete ise Daily Express oldu. Gazete ilacın ucuzluğuna dikkat çekerek "5 sterlinlik ilaç hayatları kurtaracak" başlığını kullandı.

Moscow Times: Rusya'nın bazı bölgelerinde koronavrüs kabusu yeni başlıyor

Moscow Times haber sitesi manşetine taşıdığı haberinde vakaların arttığı ülkede bazı bögelerde virüs krizinin daha yeni başladığına işaret etti Rusya'nın Zabaykalsky Krai bölgesinin valisi Alexander Ostrov “Durum daha da kötüye gidiyor, enfekte kişilerin sayısı artıyor." açıklamasını yaptı. Rusya'da ayrıca 20 bölgede Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yılı nedeniyle askeri geçit törenlerinin iptal edildiği duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir süre önce yaptığı açıklamada geçit törenlerinin yapılacağını söylemişti.

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Al Jazeera : Çin ve Hindistan arasında tansiyon yükseliyor

Çin ve Hindistan gerilimini manşete taşıyan Al Jazeera 1975'ten sonraki en ölümcül saldırı olarak değerlendirilen saldırıda 20 Hint askerinin öldürüldüğünü ve tansiyonun yeniden yükseldiğini belirtti.