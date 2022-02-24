Dünya borsalarında sert düşüş

Çeviri Haber: Saffet Özdemir

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı, borsaları da etkiledi. İtalyan medyası Lastampa’nın bildirdiğine göre Frankfurt yüzde 5.5, Paris yüzde 5 ,Milano yüzde 4.3, Londra yüzde 3, Zürih yüzde 3.5, ve Madrid yüzde 4.3 değer kaybetti. Asya borsalarında ise yüzde 1.5 ila 3 arasında düşüşler görüldü.

Avustralya hisse senedi piyasası, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasıyla neredeyse 18 ayın en kötü işlem seansını yaşadı. Yüzde 3.4’e kadar düşüş görüldü. Moskova Menkul Kıymetler Borsası neredeyse yüzde 30 oranında çöktü. Rusya merkez bankası, rublenin düşüşünden sonra "durumu istikrara kavuşturmak" için döviz piyasasına "müdahaleler" yaptığını açıkladı.

REKLAM

Alüminyum tüm zamanların en yüksek seviyesine uçmaya başladı. Metal, Temmuz 2008'de küresel mali kriz sırasında ulaşılan bir önceki yüksek seviye olan 3.380.15 doları aşarak ton başına 3.382.50 dolara ulaştı.

EKONOMİ Rusya-Ukrayna savaşı piyasaları vurdu: Altın ve petrol tırmanıyor

EKONOMİ Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası borsa güne sert düşüşle başladı