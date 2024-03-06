Dünya Gazze’nin halini görsün

Tüm dünyanın gözleri önünde Filistinlilere soykırım uygulayan, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla 13 bin 430 çocuğu öldürdüğü bildirildi. Buna göre Gazze Şeridi'nde, günde 89, saat başı neredeyse 4 çocuk ölüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı. İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde "savunmasız Filistin halkına, sivillere, çocuklara ve kadınlara" yönelik 2 bin 675 katliam gerçekleştirdiği belirtildi. Bu saldırılarda çocukların yanı sıra 8 bin 900 kadının öldürüldüğü kaydedildi. Bu kişilerden bir kısmının ise açlıktan ve dehidrasyondan şehit olduğu kaydedildi. Önceki gün açlıktan ölen 16 çocuktan biri olan Yezen Kafarna’nın defnedilmeden önceki görüntüleri ise yürekleri dağladı.

BİR DERİ BİR KEMİK

Önceki gün, İsrail ablukası nedeniyle günlerdir ağzına bir lokma yiyecek girmeyen Yezen, dünyaya gözlerini yummuştu. Beyin felci olduğu için doğuştan yutma güçlüğü ve sindirim bozukluğu yaşaması dolayısıyla yumurta ve muz gibi yumuşak gıdalar tüketebilen Yezen'in sağlık durumu, İsrail'in Gazze halkını zorla aç bırakması sonucu kötüleşmişti. Yezen'in özel bakıma muhtaç olan bedeni, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'nde kaldığı 10 günlük sürede günden güne eriyerek bir deri bir kemiğe dönüştü.Filistinli küçük çocuk verdiği mücadelenin ardından dün yaşamını yitirdi. Akıllarda ise, Yezen’in sağlıklı halinden kalan fotoğrafı ve vefat ettiği bir deri bir kemik yürek burkan hali kaldı. Yezen'in annesi dünyaya, “Gazze halkının ve özellikle çocukların ne hale geldiğini görün!” diye seslendi.

ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de çocukların açlıktan öldüğünü söyledi. Sosyal medya paylaşımında “acı bulgulardan” bahseden Ghebreyesus, “Tahminen 300 bin kişinin çok az gıda ve temiz suyla yaşadığı Gazze’nin kuzeyinde ağır beslenme yetersizliği görülüyor. Çocuklar açlıktan ölüyor. Hastane binaları yok edildi. Gıda bulunamaması 10 çocuğun ölümüyle sonuçlandı” diye yazdı.

BM “İSRAİL KASTEN AÇ BIRAKIYOR” DEDİ

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri ise İsrail'in, 8 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanları kasten aç bıraktığını, halihazırda da insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım konvoylarını hedef aldığını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in 29 Şubat'ta Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açarak en az 118 kişiyi öldürmesi kınanırken, abluka altındaki bölgede kaçınılmaz açlık ve yerel gıda üretim sisteminin yok edilmesi bir "katliam" olarak nitelendirildi.

10 GÜNDE 1025 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1025 artarak 30 bin 631'e yükseldi. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 97 kişinin öldürüldüğü, 123 kişinin yaralandığı belirtildi. Buna göre İsrail, son 10 günde 10 katliam gerçekleştirerek Gazze'de 1025 Filistinliyi öldürdü.







