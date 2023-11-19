Dünya halkları Filistin’in yanında

Terörist İsrail devletinin abluka altındaki Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepkiler çığ gibi büyüyor, Filistin direnişine destekler artarak devam ediyor. Farklı ülkelerde sokaklara ve meydanlara inen halk, Filistin'deki soykırıma karşı sesini yükseltiyorlar. İşgal rejiminin katliamlarına tepki gösteren halklar, soykırımı durdurulması için idarecilere baskı uyguluyorlar.





SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTLENİYORLAR

Özellikle İsrail’in en büyük destekçisi olan ABD’nin dört bir yanında sosyal medyadan örgütlenen binlerce insan Filistin’e destek için sokaklara çıkıyor. Ülkenin en büyük kentlerinden New York’taki, Milli Kütüphane önünde toplanan binlerce aktivist, 5. Cadde'den 8. Cadde'deki Milli Postane binasına kadar yürüyerek şehir trafiğini felç etti. Gazze için acil ateşkes yapılmasını isteyen grup, ABD'nin İsrail'e yardımlarına son vermesi çağrısında bulundu. Ülkenin başkenti Washington’da da hem İsrail Büyükelçiliği önünde, hem de Beyaz Saray yakınlarında Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. İsrail Büyükelçiliği önüne kanlı bebekler bırakıldı.





HARVARD HÂLÂ AYAKTA

ABD’nin Cambridge kentinde yer alan ve en prestijli üniversitelerden biri olan Harvard öğrencileri de Filistin’e desteklerini sürdürdü. Harvard’da faaliyet gösteren "Filistin İçin Harvard Yahudileri" öğrenci topluluğu, kampüste düzenledikleri gösteride, üniversitelerinden Gazze'de ateşkes çağrısı yapmasını talep etti. Kampüs meydanında bir araya gelen öğrenciler, üniversitenin ilk taş yapısı olarak da bilinen tarihi binaya girdi. Topluluğun binayı boşaltma talepleri arasında, Harvard yönetiminin derhal ateşkes çağrısı yapması, kampüste İslam karşıtlığının varlığına ilişkin araştırma komitesi kurulması ve üniversiteden siyonizm karşıtlığı ile antisemitizmin aynı şey olmadığını savunan bir açıklama yapılması yer alıyor.





SOYKIRIM DURSUN

Sadece ABD’de değil, Avrupa’nın birçok ülkesinde de Filistin’e destek yürüyüşleri düzenlendi. İrlanda’dan Polonya’ya, İtalya’dan Yunanistan’a kadar birçok ülkede düzenlenen gösterilerde İsrail rejiminin soykırıma bir an önce son vermesi çağrısı yapıldı.





Doktorlardan sessiz yürüyüş

İstanbul’da görev yapan bir grup doktor, dün gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüş eylemi ile Gazze'de soykırım yapan İsrail'i protesto etti. Balat Parkı'ndan başlayan sessiz yürüyüş, Balat Hastanesi önünde sona erdi. Beyaz önlüklerine kırmızı boya süren doktorlar, Gazze'deki sivil ölümlere ve hastanelerin hedef alınmasına dikkat çekti. Yürüyüşün sonunda basın açıklaması yapan doktorlar şunları söyledi: "Bombardımanlar ve son yapılan kara harekatları ile hastanedeki sivil ve çocuklar dahi öldürülmüş. Elektrik, internet ve suyun kesildiği Gazze’de 39 bebek kuvöze oksijen sağlanamadığı için vefat etmiştir. Hastaneler, hastalar, doktorlar ve sağlık çalışanları gibi en insani unsurlar bile saldırı altındayken işte biz hekimlere, sağlıkçılara büyük sorumluluk düşmektedir."





HER HAFTA YÜRÜYECEĞİZ

“Yaşanan zulme sessiz kalan dünyaya karşı tepkimizi 'sessiz yürüyüş’ümüzle protesto ediyoruz” denilen açıklamada, “Bu hafta ilkini başlatmış olduğumuz 'sessiz yürüyüşümüzü her hafta aynı günde gerçekleştireceğiz. Kar topu misali büyüyüp çığ gibi olacak bu yürüyüşümüz, zulüm sona erene kadar devam edecek ve ülkemizin dört bir yanı seferber olarak sessiz yürüyüşe başlayacaktır” ifadeleri yer aldı.





İsrail zulmü grafitilerle duvarda

Tunuslu grafiti sanatçıları, başkent Tunus'ta aralarında kavşak, okul ve kamu binalarının da yer aldığı birçok duvara çizdikleri grafitiler ile İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek mesajı veriyor. Duvarlara çizilen resimlerin çoğunda, Filistin ve Tunus bayrakları, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve diğer direniş sembolleri yer alıyor.





MÜCADELEYE DESTEK OLMAK İSTEDİK

Grafiti sanatçısı Hasan el-Vargi, grafiti çalışması ile hem şehri güzelleştirmek hem de Filistin halkının mücadelesine destek olmak istediklerini söyledi.





DUVAR RESİMLERİYLE SOMUTLAŞTIRDIK

Vargi, “Gazze’de yaşanan zulüm ortada, gençler olarak biz de kendimizce onlara destek vermek istedik. Desteğimizi yaptığımız duvar resimleriyle somutlaştırmayı hedefledik. Duvar resimlerinde, Peygamber Efendimiz'den günümüze kadar uzanan hak ve adalet mücadelesini anlatmaya çalıştık" diye konuştu.





Taraftarlar direnişi selamladı

Futbol taraftar grupları, Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail’i protesto etti. İsrail Konsolosluğu önünde toplanan Galatasaray-Ultraslan, Fenerbahçe-Genç Fenerbahçeliler, Beşiktaş-Çarşı, Trabzonspor-Gurbetçi Gençler, Bursaspor-Texas, Ankaragücü-Gece Kondu, Adana Demirspor-Şimşekler, Sakaryaspor-Tatangalar ve Kocaelispor-Hodri Meydan grupları, sloganlar atarak İsrail’e tepki gösterdi.





ARTIK SABIRLAR TAŞTI

Gruplar adına yapılan açıklamada, İsrail için Filistin’i açlığa, ölüme, zulme ve soykırıma mahkum eden terör devleti ifadesi kullanıldı. İsrail’in insanlık suçu işlediği vurgulanarak, “Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batılı ülkelerin, tüm dünyanın gözleri önündeki İsrail terörizmine hiçbir zaman ses çıkarmadığını bizler biliyoruz. Bundan dolayıdır ki tüm dünya, tüm insanlık ayakta ve kıyamda insanlık onuru için zalimin zulmünü meydanlarda haykırıyor ve haykırmaya da devam edeceğiz. İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır. Kardeş Filistin halkının işgale karşı direnişini selamlıyor, dünyanın farklı ülkelerinde Filistin’e destek veren milyonları selamlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.





Gazzeli akranları için yürüdüler

Ürdün’ün kuzeyindeki İrbid kentinde, Filistinli mültecilerin kaldığı İrbid Mülteci Kampı’nda onlarca çocuk, Gazze’deki çocuklarla dayanışma gösterisi düzenledi. Gösteride çocuklar, “Canımız, kanımız sana feda olsun ey Aksa” ve “Biz Mülteci kampının çocukları, Gazze’yi kanımızla koruyacağız” sloganları attı.



