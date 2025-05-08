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Dünya Merkez Mutfağı Gazze'deki stokları tükendiği için faaliyetlerini durdurdu

Dünya Merkez Mutfağı Gazze'deki stokları tükendiği için faaliyetlerini durdurdu

12:028/05/2025, Perşembe
DHA
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ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki tedariklerinin tükendiğini duyurdu.
ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki tedariklerinin tükendiğini duyurdu.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki tedariklerinin tükendiğini duyurdu. Açıklamada, “Son 18 ayda toplam 130 milyondan fazla öğün ve 26 milyon somun ekmek servis eden WCK'nın artık Gazze'de yemek pişirmek veya ekmek pişirmek için malzemesi kalmadı” ifadeleri kullanıldı.

Dünya Merkez Mutfağı'nın (WCK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye geçişlere izin vermediği için sahadaki mutfaklarında, gereken malzemelerin tükendiği bildirildi. Açıklamada, “Son 18 ayda toplam 130 milyondan fazla öğün ve 26 milyon somun ekmek servis eden WCK'nın artık Gazze'de yemek pişirmek veya ekmek pişirmek için malzemesi kalmadı” ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada ayrıca gıda ve pişirme yakıtı yüklü WCK kamyonlarının mart ayının başından itibaren Gazze sınırında ‘hazır bekletildiği' fakat İsrail'in yardımların geçişine izin verene kadar gıda dağıtımının devam edemeyeceği belirtildi.



#Gazze
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#Dünya Merkez Mutfağı
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