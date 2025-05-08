Dünya Merkez Mutfağı Gazze'deki stokları tükendiği için faaliyetlerini durdurdu

Dünya Merkez Mutfağı'nın (WCK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye geçişlere izin vermediği için sahadaki mutfaklarında, gereken malzemelerin tükendiği bildirildi. Açıklamada, “Son 18 ayda toplam 130 milyondan fazla öğün ve 26 milyon somun ekmek servis eden WCK'nın artık Gazze'de yemek pişirmek veya ekmek pişirmek için malzemesi kalmadı” ifadeleri kullanıldı.