Dünyaca ünlü model Bella Hadid Filistin bayrağıyla sokağa indi

Baba tarafından Filistin kökenli olan ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı. ABD'de düzenlenen Filistin eylemine katılan 24 yaşındaki model, elinde Filistin bayrağıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

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"ÖZGÜR FİLİSTİN"

Protesto anında çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabından paylaşan Hadid, “Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin.” mesajını yayınladı.

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"AİLEM İLTİCA ETMEK ZORUNDA KALDI"

Büyükanne ve büyükbabasının 1941 yılında Filistin'de evlendiklerinde çekilen fotoğrafını paylaşan Hadid, babası Muhammed Hadid’in ailenin sekiz çocuğundan biri olduğunu, 1948 yılında tüm ailenin önce Suriye’ye, ardından Lübnan ve Tunus’a iltica etmek zorunda kaldığını anlattı.

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Hadid, "Ailemi seviyorum, mirasımı seviyorum, Filistin'i seviyorum. Daha iyi bir ülke için umutlarını kalbimde tutmak için güçlü duracağım. İnsanlarımız ve çevrelerindeki insanlar için daha iyi bir dünya diliyorum. Tarihimizi asla silemezler. Tarih tarihtir." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:33 Dünyaca ünlü ressam Boubou Niang'dan Filistin'e destek mesajı Filistin'de İsrail zulmü sürerken, dünyanın dört bir yanından da Filistin'e destekler devam ediyor.



Son olarak dünyaca ünlü ressam Boubou Niang saniyeler içinde çizdiği Filistin'e destek içeren tablosunu, resmi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.



Senegalli ressam, tuvalin arkasına geçerek bakmadan çizdiği resimde Filistinli bir kadını resmetti.



Daha önce boks eldivenleriyle ünlü boksör Floyd Myweather, dumbell ile Dwayne Johnson ve basketbol topuyla ABD'li basketbolcu LeBron James ve klozetle de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tablolarını yapan Niang, son olarak Filistin için tuvalin karşısına geçti. BiP'te paylaş

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“BU BİR DİN MESELESİ DEĞİL, IRKÇILIK”

Dört yıl önce katıldığı bir Filistin eyleminden fotoğrafını da paylaşan Hadid, "Lütfen okuyun ve kendinizi eğitin. Bu bir din meselesi değil. Bu birilerinin diğerine nefret kusması değil. Bu İsrail’in sömürgeciliği, etnik temizliği, askeri işgali ve Filistin halkına yönelik yıllardır süren ırkçılığı." şeklinde konuştu.