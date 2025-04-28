Dünyada hüzün yürüyüşü

Avusturya ve diğer ülkelerin başkentlerinde Filistin destekçileri, Gazze Şeridi’ndeki soykırımı sırasında öldürülen 51 binin üzerinde Filistinli için "hüzün yürüyüşü" düzenledi.
Dünya’nın farklı ülkelerinde işgalci İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma karşı ayaklanmalar büyüyor. Avusturya’nın başkenti Viyana’da Parlamento önünde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Gazze’nin yanında yer al" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Women in Black Vienna isimli sivil toplum kuruluşunun temsilcisi Mary Pampalk, Gazze’de öldürülen çocukları temsilen sembolik çocuk naaşlarının taşındığı yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulundu.
YAHUDİLER SOYKIRIMA KARŞI DURMALI
Burada konuşan Pampalk, söz konusu yürüyüşün Gazze’de her gün katil İsrail’in saldırıları sonucunda yaralanan, öldürülen çocuklarını koruyamayan anne ve babaların kederini paylaşmak için düzenlendiğini ifade etti. Gösteride konuşan Musevi asıllı aktivist Iris Hefets de 18 ayı aşkın süredir devam eden bir soykırıma şahitlik etmenin elem verici olduğunu vurguladı. Hefets, "Bunu seyretmekle kalmamalı ve buna karşı konuşmalıyız. Ve tabii ki Yahudiler olarak özellikle buna (soykırım) karşı konuşmalıyız. Çünkü bu vahşet bizim adımıza yapılıyor" dedi.
ALMANYA GAZZELİ ÇOCUKLARI YAŞATMIYOR
Almanya'nın başkenti Berlin'de de Siyonist İsrail'in Filistin topraklarına yönelik sürdürdüğü saldırılara karşı eylem düzenlendi. Gösteride, "Gazze ölüyor" ve "Batı Şeria'ya saldırıları durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşındı. Terör devleti İsrail'e silah sağlayan Alman hükümetine tepki gösteren protestocular, "Filistin’e özgürlük", "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail", "Gözlerinizi açın Gazze'de çocuklar ölüyor", "Gazze'nin çocukları yaşamak istiyor ancak Almanya karşı çıkıyor" sloganları atıldı. İsrail yanlısı bir grup ise Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı yerin yakınında İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı.