Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Dünyada hüzün yürüyüşü

Dünyada hüzün yürüyüşü

04:0028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Almanya'da yapılan protesto
Almanya'da yapılan protesto

Avusturya ve diğer ülkelerin başkentlerinde Filistin destekçileri, Gazze Şeridi’ndeki soykırımı sırasında öldürülen 51 binin üzerinde Filistinli için "hüzün yürüyüşü" düzenledi.

Dünya’nın farklı ülkelerinde işgalci İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma karşı ayaklanmalar büyüyor. Avusturya’nın başkenti Viyana’da Parlamento önünde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Gazze’nin yanında yer al" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü. Women in Black Vienna isimli sivil toplum kuruluşunun temsilcisi Mary Pampalk, Gazze’de öldürülen çocukları temsilen sembolik çocuk naaşlarının taşındığı yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulundu.


YAHUDİLER SOYKIRIMA KARŞI DURMALI

Burada konuşan Pampalk, söz konusu yürüyüşün Gazze’de her gün katil İsrail’in saldırıları sonucunda yaralanan, öldürülen çocuklarını koruyamayan anne ve babaların kederini paylaşmak için düzenlendiğini ifade etti. Gösteride konuşan Musevi asıllı aktivist Iris Hefets de 18 ayı aşkın süredir devam eden bir soykırıma şahitlik etmenin elem verici olduğunu vurguladı. Hefets, "Bunu seyretmekle kalmamalı ve buna karşı konuşmalıyız. Ve tabii ki Yahudiler olarak özellikle buna (soykırım) karşı konuşmalıyız. Çünkü bu vahşet bizim adımıza yapılıyor" dedi.


ALMANYA GAZZELİ ÇOCUKLARI YAŞATMIYOR

Almanya'nın başkenti Berlin'de de Siyonist İsrail'in Filistin topraklarına yönelik sürdürdüğü saldırılara karşı eylem düzenlendi. Gösteride, "Gazze ölüyor" ve "Batı Şeria'ya saldırıları durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşındı. Terör devleti İsrail'e silah sağlayan Alman hükümetine tepki gösteren protestocular, "Filistin’e özgürlük", "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail", "Gözlerinizi açın Gazze'de çocuklar ölüyor", "Gazze'nin çocukları yaşamak istiyor ancak Almanya karşı çıkıyor" sloganları atıldı. İsrail yanlısı bir grup ise Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı yerin yakınında İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı.


#Gazze
#Almanya
#Avusturya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi