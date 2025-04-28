Dünyada hüzün yürüyüşü

Burada konuşan Pampalk, söz konusu yürüyüşün Gazze’de her gün katil İsrail’in saldırıları sonucunda yaralanan, öldürülen çocuklarını koruyamayan anne ve babaların kederini paylaşmak için düzenlendiğini ifade etti. Gösteride konuşan Musevi asıllı aktivist Iris Hefets de 18 ayı aşkın süredir devam eden bir soykırıma şahitlik etmenin elem verici olduğunu vurguladı. Hefets, "Bunu seyretmekle kalmamalı ve buna karşı konuşmalıyız. Ve tabii ki Yahudiler olarak özellikle buna (soykırım) karşı konuşmalıyız. Çünkü bu vahşet bizim adımıza yapılıyor" dedi.