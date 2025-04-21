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Dünyanın en yaşlı astronotu döndü

Dünyanın en yaşlı astronotu döndü

04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dördüncü uzay görevini tamamlayan Pettit’in şu ana kadar uzayda toplam 590 gün geçirdiği bilgisi paylaşıldı.
Dördüncü uzay görevini tamamlayan Pettit’in şu ana kadar uzayda toplam 590 gün geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Soyuz MS-26 uzay kapsülü, aralarında en yaşlı astronotun da yer aldığı üç kişiyle ISS’den Kazakistan’a indi. ABD’nin görev başındaki en yaşlı astronotu Dan Pettit ve beraberindeki iki Rus kozmonot Alexey Ovchinin ve Ivan Vagner, pazar günü yerel saatle 06.20’de Kazakistan’a inerek Dünya’ya döndüğü belirtildi. Pettit böylece 70’inci doğum gününde Dünya’ya yeniden ayak basmış oldu. BBC’de yer alan haberde, üç astronotu taşıyan Soyuz MS-26 uzay kapsülü, bir paraşüt yardımıyla yere indiği aktarıldı. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) yapılan açıklamada, üç isim, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 220 gün kaldığı kaydedildi.


#Soyuz MS-26
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