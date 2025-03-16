Uzayda 9 aydır mahsur kalmışlardı: İki astronot Çarşamba günü Dünya'ya dönüyor

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Crew-10 görevi kapsamında ISS'e gönderdiği 4 astronot yolculuklarını tamamladı. NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers ile JAXA (Japonya Uzay Araştırma Ajansı) astronotu Takuya Onishi ve Roscosmos kozmonotu Kirill Peskov'u taşıyan Dragon uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngeye fırlatıldıktan 29 saat sonra ISS'e kenetlendi. Astronotlar, aralarında 9 aydır ISS'te mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un da bulunduğu 7 kişilik ekip tarafından karşılandı. Dört kişilik Crew-10 mürettebatının yaklaşık 6 ay ISS'te kalacağı aktarıldı.