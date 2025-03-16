Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Uzayda 9 aydır mahsur kalmışlardı: İki astronot Çarşamba günü Dünya'ya dönüyor

Uzayda 9 aydır mahsur kalmışlardı: İki astronot Çarşamba günü Dünya'ya dönüyor

12:4616/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

SpaceX'e ait Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Anne McClain, Nichole Ayers, Takuya Onishi ve Kirill Peskov yaklaşık 9 aydır ISS'te mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un da aralarında bulunduğu meslektaşları tarafından karşılandı.

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Crew-10 görevi kapsamında ISS'e gönderdiği 4 astronot yolculuklarını tamamladı. NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers ile JAXA (Japonya Uzay Araştırma Ajansı) astronotu Takuya Onishi ve Roscosmos kozmonotu Kirill Peskov'u taşıyan Dragon uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngeye fırlatıldıktan 29 saat sonra ISS'e kenetlendi. Astronotlar, aralarında 9 aydır ISS'te mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un da bulunduğu 7 kişilik ekip tarafından karşılandı. Dört kişilik Crew-10 mürettebatının yaklaşık 6 ay ISS'te kalacağı aktarıldı.

Çarşamba günü ayrılmaları planlanıyor

NASA'dan yapılan açıklamada, Wilmore ve Williams'ın Çarşamba günü NASA astronotu Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov ile birlikte SpaceX'e ait Dragon uzay aracıyla ISS'den ayrılmasının planlandığı bildirildi.

Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatılmıştı

4 astronotu Crew-10 görevi kapsamında ISS'e taşıyan Dragon uzay aracı, dün Türkiye saati ile 02.04'te ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon-9 roketi ile fırlatılmıştı. 4 kişilik Crew-10 mürettebatının, Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 9 aydır ISS'te mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un yerini alacağı açıklanmıştı.


#Falcon 9
#Astronot
#Uluslararası Uzay İstasyonu
#SpaceX

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 16 Mart 2025 Pazar maç programı