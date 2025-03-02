Testler başarıyla geçildi: Milli uyduyla iletişim dönemi çok yakında başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Türksat 6A'nın, şubat ayı içerisinde nihai yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesindeki testleri tamamlandı. Yer yazılımı ve operasyon hazırlıkları yapılacak uydumuzun, bu ayın sonunda hizmete alınmasını planlıyoruz. Avrupa ve Orta Doğu'ya hizmet verecek uyduyla Hindistan, Nepal, Bangladeş, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, Tayland, Malezya, Endonezya ve Kamboçya da Türksat'ın kapsama alanına girecek" açıklamasında bulundu.
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 10 yıllık bir AR-GE projesi olduğunu belirterek, tüm testleri başarıyla geçtikten sonra 9 Temmuz 2024'te, Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldığını anımsattı.
Türk mühendislerince geliştirilen Türksat 6A'nın da uzaya başarıyla gönderilmesiyle 6'sı haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B, Türksat 6A) ve 3'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2 ve İMECE) olmak üzere aktif uydu sayısının 9'a yükseldiğini dile getiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Türksat'ın uydu hizmet ihracatı artacak"
Uraloğlu, 8,4 kilovat güce sahip Türksat 6A'nın, 4 bin 229 kilogram ağırlığında olduğunu ifade ederek, "Avrupa ve Orta Doğu'ya hizmet verecek söz konusu uyduyla Hindistan, Nepal, Bangladeş, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, Tayland, Malezya, Endonezya ve Kamboçya da Türksat'ın kapsama alanına girecek." diye konuştu.
Haberleşme uydularının ulaştığı nüfusun 3,5 milyardan 5 milyara çıkacağını dile getiren Uraloğlu, Türksat 6A ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artmasının hedeflendiğini dile getirdi.
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A ile haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, bu tecrübesiyle uydu üretebilen ihracatçı ülke konumuna yükseleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: