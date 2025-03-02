Testler başarıyla geçildi: Milli uyduyla iletişim dönemi çok yakında başlıyor

"Türksat 6A uydusunun başarıyla hizmete alınması, ülkemizin uydu üreticisi olarak küresel alanda yerini almasını sağladı. Bu önemli gelişme, sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de büyük bir fırsat yaratacak. Çünkü Türksat 6A uydusuyla bölgemizde uydu üreticisi konumuna gelmemizin yanı sıra, bir uydunun maliyetini düşünürsek, 250-300 milyon dolarlık ihracat potansiyelinin de önü açılmış oldu. Türk mühendislerimizin ve teknisyenlerimizin elinden çıkan tüm uydu ürünleriyle sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyada uydu haberleşme sektörünün ihtiyacına yönelik çözümler sunabileceğiz."