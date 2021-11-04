Dünyanın en zenginlerini soymuştu: Alfredo Lindley için insan avı

İngiltere tarihindeki en büyük soygunları gerçekleştirdiği ifade edilen Alfredo Lindley için insan avı başlatıldı. Lindley’in 2019 yılının aralık ayında aralarında F1 varisi Tamara Ecclestone’un evinden yapılan 25 milyon sterlinlik hırsızlık olayının da bulunduğu üç farklı ünlü ismin lüks evlerinde gerçekleştirilen hırsızlıkların başında bulunduğu ifade ediliyor. İngiltere polisi, Lindley’in 2019 yılının aralık ayında Kensington ve Chelsea kentlerinde işlenen yüksek değerli hırsızlık olaylarına ilişkin sorgulanmak üzere arandığını duyurdu. İtalyan yetkililerin 2009 yılında da şu an Crystal Palace yöneticisi olan Patrick Vieira’nın evini de soymakla suçladığı Lindley’in Belgrad’da olduğu üzerinde duruluyor.

Lindley’in Belgrad’da olduğu iddia ediliyor



İngiliz medya kuruluşu BBC’nin ulaştığı mahkeme belgelerinde, Peru vatandaşı olan 40 yaşındaki Lindley’in İtalya’da çok sayıda farklı kimlikle 1995 yılına kadar uzanan çok sayıda dolandırıcılık ve hırsızlıktan sabıkası bulunduğu ifade ediliyor.

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19 farklı isim kullandı

Lindley, elde edilen bilgilere göre geçtiğimiz 10 yıl boyunca Lindley Daniel Vukovic, Ljubomir Romanov ve Ljubomir Radosavlejic gibi 19 farklı isim kullandı. Lindley’in Ljubomir Romanov ismi ile 27 Ağustos’ta Belgrad’da mahkemeye çıkarıldığı ve İngiltere’ye iade edilmesi ile karşı karşıya kaldığı ancak iadenin Sırp makamları tarafından reddedilmesi nedeniyle Lindley’in Belgrad’da olabileceği üzerinde duruluyor. Ayrıca Lindley’in Belgrad’da bir inşaat şirketinin ortaklarından olduğu öne sürülürken, Sırp hükümeti tarafından verilen kimlikte ev adresinin Belgrad’a bağlı Obrenovac kasabası olduğu iddia ediliyor.

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