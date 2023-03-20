Dünyanın gözü Moskova'daki kritik zirvede

Çin Devlet Başkanı Cinping, mevkidaşı Putin ile bir araya geldi.
Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken savaşın başlamasından sonra ilk defa Rusya'ya ziyaret gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Moskova'ya indi.
3 gün sürecek ziyaretin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Putin'i aranan kişi ilan etmesinin ardından gerçekleşmesi ise dikkatleri çekti.
Şi Cinping ayrıca Rusya ve Çin'i 'iyi komşular' ve 'güvenilir ortaklar' olarak tanımladı.
Şi'nin ziyareti putin için zafer
Ukrayna dışişleri bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko, Kiev'in Çin'in Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını beklediğini söyledi.
- 'BM Şartı'nda yer alan ilkeler ve bu konudaki en son UNGA (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu) kararı uyarınca Ukrayna'da barışı yeniden tesis etmek için Çin ile daha yakın bir diyalog kurmaya hazırız.'
Putin'den net mesaj
AFP'de yer alan Son Dakika gelişmesine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin lideri Xi Jinping'e Pekin'in Ukrayna barış teklifini görüşmeye hazır olduğunu söyledi.