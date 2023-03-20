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Dünya

Dünyanın gözü Moskova'daki kritik zirvede

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra ilk defa Rusya'yı ziyaret etti. Moskova'ya inen Çinli liderin ziyaretini dünya yakından takip ediyor. Dünya basınında, Putin için Şi'nin Kremlin'deki varlığı bir prestij ziyareti ve diplomatik bir zafer olarak yorumlandı.

17:55 . 20/03/2023 Pazartesi
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Çin Devlet Başkanı Cinping, mevkidaşı Putin ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Cinping, mevkidaşı Putin ile bir araya geldi.

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken savaşın başlamasından sonra ilk defa Rusya'ya ziyaret gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Moskova'ya indi.


3 gün sürecek ziyaretin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Putin'i aranan kişi ilan etmesinin ardından gerçekleşmesi ise dikkatleri çekti.


Şi Cinping,
'Ziyaretin verimli olacağına ve Çin-Rusya ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine yeni bir ivme kazandıracağına eminim'
dedi.

Şi Cinping ayrıca Rusya ve Çin'i 'iyi komşular' ve 'güvenilir ortaklar' olarak tanımladı.


Şi'nin ziyareti putin için zafer


Uluslararası haber ajansı AP
'Putin için Şi'nin Kremlin'deki varlığı bir prestij ziyareti ve diplomatik bir zafer'
yorumunda bulundu.

Ukrayna dışişleri bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko, Kiev'in Çin'in Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını beklediğini söyledi.


Nikolenko,
'Ukrayna, Çin Devlet Başkanı'nın Rusya ziyaretini yakından takip ediyor'
dedi. Sözcü açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

  • 'BM Şartı'nda yer alan ilkeler ve bu konudaki en son UNGA (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu) kararı uyarınca Ukrayna'da barışı yeniden tesis etmek için Çin ile daha yakın bir diyalog kurmaya hazırız.'

Putin'den net mesaj

AFP'de yer alan Son Dakika gelişmesine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin lideri Xi Jinping'e Pekin'in Ukrayna barış teklifini görüşmeye hazır olduğunu söyledi.



#Rusya
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#Vladimir Putin
#Ukrayna
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