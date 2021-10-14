Dünya Dünyanın gözü Türk SİHAlarında Etiyopya ve Fas da satın almak istiyor
AFRİKA SAVUNMA SANAYİ

Dünyanın gözü Türk SİHA'larında: Etiyopya ve Fas da satın almak istiyor

Türk İHA ve SİHA'larına karşı dünya çapında ilgi giderek büyüyor. Etiyopya ve Fas da Türkiye'den silahlı insansız hava aracı almak için talepte bulundu. Yetkililer, yapılan anlaşmaların yedek parça ile eğitim konularını da içerebileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Dünyanın gözü Türk SİHAlarında: Etiyopya ve Fas da satın almak istiyor
Bayraktar TB2 SİHA

Türk SİHA ve İHA'larının başarısı dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Etiyopya ve Fas, Türkiye'de Baykar Savunma tarafından üretilen silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) satın almak için talepte bulundu. Uluslararası haber ajansı Reuters, söz konusu bilgiyi farklı ülkelerden ismini vermediği yetkililerin açıklamalarına dayandırdı.

Mısırlı iki güvenlik yetkilisi, Kahire'nin ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden satışı durdurmaları için talepte bulunduğunu ifade ederken, Mısırlı üçüncü bir kaynak konunun Türkiye ile Mısır arasında yürütülen siyasi istişarelerde ele alınması gerektiğini belirtti.

EĞİTİM DE ALACAKLAR

Bir Türk yetkili, Etiyopya ve Fas'ın Bayraktar TB2 İHA'larından almak için Türkiye'ye başvurduğunu ve anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerebileceğini belirtti.

İLK PARTİYİ MAYIS'TA TESLİM ALDI

Adının açıklanmasını istemeyen bir diplomat, Fas'ın ilk parti silahlı İHA siparişini mayıs ayında teslim aldığını, Etiyopya'nın talebinin akıbetinin ise henüz net olmadığını ifade etti.

Yetkililer, talebin kaç İHA'yı kapsadığı ve mali ayrıntıları hakkında bilgi vermedi. Satış talebi hakkında taraflardan açıklama yapılmadı.

Etiyopya silahlı kuvvetleri ve başbakanlık makamı konu hakkındaki sorulara cevap vermezken, askeri ekipman alımları hakkında basına açıklama yapmayan Fas'ta ise hükümet yetkililerine ulaşılamadı.

  • Türkiye, Etiyopya ve Fas, silahlı insansız hava aracı satışı anlaşması hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve İHA'ların üreticisi Baykar Savunma konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

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Selçuk Bayraktar deneme uçuşlarını 15 sene önce burada yapmıştı: Köylüler anlattı 'Düşen İHA'ları nizamiyeye götürüyorduk'
FOTOĞRAF 13
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Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerindeki Akçay köyünün sakinleri için, mini İHA'ların ilk deneme uçuşlarından birinin 2006 yılında yörede yapılması gurur vesilesi oldu.
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Şırnaklılar, Türk savunma sanayisinin gökyüzündeki gözbebeği haline gelen ve yurt dışında da ilgi gören İHA'ların 15 yıl önceki uçuş denemelerine katılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı yeniden köylerinde ağırlamak istiyor.
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\"DÜŞEN İHALARI NİZAMİYEYE TESLİM EDİYORDUK, ONLAR DA ÇİKOLATA VERİYORDU\"<br><br><br>Akçay köyünün 24 yaşındaki muhtarı Ramazan Yılmaz, Selçuk Bayraktar ve ekibinin yaklaşık 15 sene önce İHA deneme uçuşlarını köylerinde yaptığını söyledi.<br><br>O dönem deneme uçuşları sırasında bazı İHA'ların araziye düştüğünü dile getiren Yılmaz, \"Düşen İHA'ları alıp nizamiyeye teslim ediyorduk. Bizi şeker, çikolata ile ödüllendiriyorlardı. Çocuktuk, heyecanlanıyorduk. Sürekli havaya bakıyorduk. Çikolata alalım diye düşmesini bekliyorduk.\" dedi.
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\"KÖYÜMÜZDE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ\"<br><br><br>Yılmaz, Bayraktar ve ekibinin o dönem sık sık köylerini ziyaret ettiğini belirterek, ülkeye büyük katkısı olan İHA'ların deneme uçuşlarının köylerinde yapılmasından gurur duyduklarını aktardı.<br><br>Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamına değinen Yılmaz, \"Artık köylere geri dönüş oldu. Herkes rahatlıkla gezebiliyor. O dönemler köyün yukarısına çıktın mı çatışma çıkıyordu. Şimdi çobanlar hayvanları rahatlıkla otlatabiliyor. İnsanlar bağına, bahçesine rahatlıkla gidebiliyor. Böyle bir icat yapıp, milletimizi rahata kavuşturdukları için memnunuz.\" diye konuştu.
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<br><br>Yılmaz, BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin Şırnak'ta uçuş yapmasını istediklerini belirtti.<br><br>Selçuk Bayraktar'ı köylerine davet eden Yılmaz, \"Kendisini ve ekibini burada ağırlamak istiyoruz. Hatıralarımız canlanır.\" ifadelerini kullandı.<br><br>
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\"İHA VE SİHA'LAR BEKÇİ GİBİ BİZİ KORUYOR\"<br><br>Komşu Kayaboyu köyü muhtarı Hakan Vural (31) da İHA'ların dünyada ses getiren başarısından gurur duyduklarını belirtti.<br><br>\"O zaman küçüktük. Bunun ne için yapıldığını çok bilmiyorduk. Küçük uçaklar uçuruluyordu. Zamanla bunun değerini çok iyi anladık.\" diyen Vural, bölgede sağlanan huzurdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.<br><br>
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Vural, \"Eskiden bu dağlara çıkamıyorduk. İHA ve SİHA'lar bizi bekçi gibi koruyor. Çobanlarımız sürülerini huzurla otlatıyor. Huzurlu ve mutluyuz. Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisini de köyümüze davet ediyoruz.\" şeklinde konuştu.<br><br>
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Akçay köyünde yaşayan vatandaşlardan 72 yaşındaki Rasim Yılmaz, terör nedeniyle bölgenin büyük sıkıntılar yaşadığını anlatarak, İHA'ların devlete ve millete sağladığı faydadan dolayı sevinç duyduklarını aktardı.<br><br>
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Hasan İnce de geçmişte yaşanan terör saldırılarına değinerek, \"İHA ve SİHA'lar çıktıktan sonra hepimiz gerçekten çok rahatladık. Bağımıza, bahçemize gidebiliyoruz.\" dedi.<br><br>
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Asker Yılmaz (24) ise gurur duydukları İHA'ların uçuş denemelerini o dönem heyecanla izlediklerini anlattı.<br><br>
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Yılmaz, \"Hep merak ediyorduk bunlar ne işe yarayacak diye. Şimdi çok iyi anladık. Televizyonda görüyoruz. Bunlar ilk Akçay'da uçuruldu diyoruz ve mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz.\" diye konuştu.
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Selçuk Bayraktar deneme uçuşlarını 15 sene önce burada yapmıştı: Köylüler anlattı 'Düşen İHA'ları nizamiyeye götürüyorduk'
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA) otomatik iniş kalkış deneme uçuşları 15 yıl önce Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Gabar Dağı'nda yapıldı. Deneme uçuşlarına ev sahipliği yapan Şırnak'ın Akçay köyünün sakinleri de terörle mücadele operasyonlarında başarıyla kullanılan İHA'ların başarılarıyla gurur duyuyor. Şırnaklılar, Selçuk Bayraktar'ı yeniden köylerinde ağırlamak istiyor.
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