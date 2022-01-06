​Dünyanın tahılını Çin topladı

820 milyona aşkın kişinin açlık çektiği ve hayatta kalacak kadar günlük gıdaya ulaşamadığı günümüzde Çin’in bir yıllık dünya tahılın üretiminin yüzde 50’sini stokladığı ortaya çıktı.

ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre Pekin yönetimi, tahıl stoğuna hız verdi. Raporda bu durumun dünya genelinde gıda fiyatlarında dalgalanmalara yol açarak ülkeleri kıtlığa sürüklediği ifade edildi.

Çin’in, 2022 hasat yılının ilk yarısında dünya pirinç rezervlerinin yüzde 60’ına, mısırın yüzde 69’una ve buğdayın yüzde 51’ine sahip olacağı tahmin ediliyor. 2020 yılında dünyada toplam tahıl üretiminin 765,5 milyon tonunu buğday, 510,6 milyon tonunu pirinç ve 232,3 milyon tonunu ise mısır oluşturuyordu.

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