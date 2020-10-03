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Dünya Dürüstlüğün faturası 80 bin TL oldu
AVRUPA

Dürüstlüğün faturası 80 bin TL oldu

İngiltere’de bir kütüphaneden Bir Lokomotif Thomas (Thomas the Tank Engine) kitabı ve Renklerle Öğrenmek (Learning in Colour) serisinden bir eser, 48 yıl sonra ödünç alındıkları kütüphaneye iade edildi. Kitabın gecikme bedeli ise 80 bin TL olduğu açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv


İngiltere’deki Hampshire’da yer alan bir kütüphaneden 48 yıl önce iki kitap alan kişi kitabı eserleri aldığı kütüphaneye geri iade etti."Andy" ismiyle imzalanarak iadelere iliştirilen notta, "1972'de çocukken Basingstoke'tan taşındıklarında" kitaplar iade edilmediği için özür dilendi.Notu yazan kişi, "Bu kitapların geç iadesi için özürlerimi lütfen kabul edin" ifadesini de kullandığı belirtildi. İadenin "düşünceli bir jest" olduğunu kaydeden Hampshire Belediyesi, gecikme bedelinin talep edilmeyeceğini açıkladı.
Gecikme karşılığı 80 bin TL

Güncel cezai bedelden hesaplandığı zaman kitapların gecikme bedelinin yaklaşık 8 bin sterlin (yaklaşık 80 bin lira) olduğu ancak, kitapları alan kişinin yazdığı özür notu nedeniyle gecikme bedelinin alınmadığı ifade edildi.

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