Dürzileri kirli planına alet ediyor: Netanyahu'nun hedefi Şam!

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askerlere Suriye’nin başkenti Şam'ın güneyinde işgal ettikleri Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Caramana bölgesini Suriye ordusuna karşı “koruma” talimatı verdiği belirtildi. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, katil Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın işgalci orduya, Şam yakınlarında bulunan, işgal ettikleri Caramana bölgesini Şam'daki "yeni yönetimden koruması" yönünde emir verdikleri açıklandı. İşgalciler yaptıkları açıklamada, İsrailli teröristlerin adlandırdıkları gibi Suriye'deki rejim Dürzilere zarar verirse, onlar da karşı tarafa zarar vereceğini belirtti. Açıklamada, “Yerleşim şu anda rejim güçleri tarafından saldırı altında ve biz İsrail'deki Dürzi kardeşlerimize Suriye'deki kardeşlerine zarar gelmesini önlemek için her şeyi yapma konusunda kararlıyız" denildi.

İşgal (İsrail) ordusu, Suriye topraklarında yer alan Golan Tepeleri'ndeki işgalini daha da genişletmeye devam etti. İsrail, Suriye’de işgalini genişletirken Dera ve Kuneytra illeri kırsalında, sivil yerleşimlerini tahrip ederek kontrol noktaları kurmayı sürdürüyor. El cezire’nin paylaştığı görüntülerde, İsrail ordusunun daha önce de saldırılara sahne olan Suriye topraklarındaki üç noktada hareketlilik görünüyor. Görüntülerde, Kuneytra iline bağlı Talul Hamar’da bulunan İsrail askeri üssünde, askeri araçların konuşlandırıldığı, takviye birliklerin arasında depolar ve askerlerin uyuyabileceği tesislerin bulunduğu görülüyor. El-Kahtaniye’de de askeri kontrol noktasının kurulduğu, ayrıca askerlerin uyuması için çok sayıda odanın bulunduğu bir noktanın da yer alıyor. Kuneytra’ya bağlı El-Hamidiye’de ise son iki ayda kurulan yeni askeri üs görüntülendi.