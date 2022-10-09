Düşük not alan öğrenciler profesörü görevinden etti

ABD’de, New York Üniversitesi’nde notları düşük olan öğrenciler birlikte hareket ederek organik kimya profesörünün görevden alınmasına neden oldu.

350 kişilik bir sınıfta bulunan 80’den fazla öğrenci notlar, dersler ve koronavirüs sürecinde yardım eksikliği nedeniyle dilekçe hazırladı.

Öğrenciler dilekçede, Maitland Jones Jr. tarafından verilen dersin fazla zor olduğunu ve kendilerine yardımcı olacak kaynağın sağlanmadığını ileri sürdü. Dilekçede Jones’un kovulmasına dair bir talep yoktu.

Dilekçe üzerine üniversitede görevli, 84 yaşındaki organik kimya profesörü Maitland Jones Jr., görevden alındı.

DÜNYA ABD-OPEC krizinde çatlak derinleşiyor: Petrol üreticileri ‘üretimi artırın’ talebine karşı vanayı kıstı

Ebeveynler ve öğretim görevlileri karara tepkili

The Guardian’da yer alan habere göre; Jones, ağustos ayında rektörlükten kontratının sonlandığına dair bir mail aldı. Karara karşı çıkan kimya bölümü dekanlara ulaşsa da bir sonuç alamadı.

REKLAM

Öğretim görevlileri, bu olayın fakülte özgürlüğünü ve kanıtlanmış öğretme tekniklerini göz ardı ettiğini söyledi.

Jones’un kovulmasına birçok öğretim üyesi ile ebeveyn, akademik standartların düşürüldüğünü söyleyerek tepki gösterdi.