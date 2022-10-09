Dünya Düşük not alan öğrenciler profesörü görevinden etti
AMERİKA

Düşük not alan öğrenciler profesörü görevinden etti

ABD'de New York Üniversitesi’nde düşük notlu öğrencilerin ‘dersi çok zor’ dilekçesi, 82 yaşındaki kimya profesörü Maitland Jones Jr., görevden alınmasına sebep oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Düşük not alan öğrenciler profesörü görevinden etti
Kimya profesörü Maitland Jones Jr.

ABD’de, New York Üniversitesi’nde notları düşük olan öğrenciler birlikte hareket ederek organik kimya profesörünün görevden alınmasına neden oldu.

350 kişilik bir sınıfta bulunan 80’den fazla öğrenci notlar, dersler ve koronavirüs sürecinde yardım eksikliği nedeniyle dilekçe hazırladı.

Öğrenciler dilekçede, Maitland Jones Jr. tarafından verilen dersin fazla zor olduğunu ve kendilerine yardımcı olacak kaynağın sağlanmadığını ileri sürdü. Dilekçede Jones’un kovulmasına dair bir talep yoktu.

Dilekçe üzerine üniversitede görevli, 84 yaşındaki organik kimya profesörü Maitland Jones Jr., görevden alındı.

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Ebeveynler ve öğretim görevlileri karara tepkili

The Guardian’da yer alan habere göre; Jones, ağustos ayında rektörlükten kontratının sonlandığına dair bir mail aldı. Karara karşı çıkan kimya bölümü dekanlara ulaşsa da bir sonuç alamadı.

Öğretim görevlileri, bu olayın fakülte özgürlüğünü ve kanıtlanmış öğretme tekniklerini göz ardı ettiğini söyledi.

Jones’un kovulmasına birçok öğretim üyesi ile ebeveyn, akademik standartların düşürüldüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

ABD'deki Golden Gate ile İstanbul arasındaki bağlantı
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ABD Türkiye Büyükelçiliği, ABD'nin San Francisco eyaletinde yer alan Golden Gate Köprüsü'yle ilgili bir paylaşımda bulundu.
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KÖPRÜNÜN İSMİNİN İLHAM KAYNAĞI

Yapılan paylaşımda simgesel köprünün isminin İstanbul ile bağlantı olduğuna işaret edilerek, \"San Francisco'nun ikonik Golden Gate Köprüsü'nün isminin ilham kaynağı nedir? Bu sorunun İstanbulluları gururlandıracak cevabı için yeni Instagram reel'ımıza göz atın\" şeklinde ifade edildi.
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​Köprü, adını San Francisco Körfezi'ne açılan 1,6 km genişliğindeki boğazdan almıştır (Golden Gate (Altın kapı) ya da Chrysoplae).
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GOLDEN GATE İLE İSTANBUL ARASINDA BAĞLANTI​​​

Bu adı, 1846 yılında Kaliforniya'daki altına saldırı zamanında, Kaptan John C. Fremont'un verdiği, kaptanın İstanbul'daki Chrysoceras ya da Golden Horn (Altın Boynuz) diye adlandırılan Haliç'i hatırlattığı için böyle adlandırıldığı söylenir.
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ABD'deki Golden Gate ile İstanbul arasındaki bağlantı
ABD Türkiye Büyükelçiliği, ABD'deki Golden Gate ile İstanbul arasında bir bağlantı olduğunu açıkladı. Konsolosluğun resmi sosyal medya hesabından, "San Francisco'nun Golden Gate Köprüsü'nün isminin ilham kaynağı nedir? Bu sorunun İstanbulluları gururlandıracak cevabı için yeni Instagram reel'ımıza göz atın" denildi.
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