Düşünce kuruluşlarına 4 yılda 110 milyon dolar verdiler: En fazla fon BAE'den

ABD'de yayınlanan yeni bir rapora göre, yabancı hükümetler ülkedeki en büyük 50 düşünce kuruluşuna 110 milyon dolardan fazla finansal destek verirken, ABD hükümeti ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) da bu kuruluşlara ciddi miktarlarda fon sağladı.
ABD merkezli Quincy Enstitüsü, ülkedeki düşünce kuruluşlarının 2019-2023 arasında, ABD hükümeti ve yabancı devletlerden aldığı ekonomik desteğin boyutlarını ortaya çıkaran
"Büyük Fikirler ve Büyük Para: Amerika'da Düşünce Kuruluşlarına Sağlanan Fonlar"
başlıklı bir rapor yayımladı.
50 kuruluşun sadece 9'u şeffaf
50 kuruluşun sadece 9'u şeffaf
İki cevaplı beş soruyla ölçeklendirilen raporda, ABD'deki en büyük 50 düşünce kuruluşuna beş puan üzerinden şeffaflık değerlemesi yapıldı.
Rapora göre, ülkedeki en büyük 50 düşünce kuruluşunun
9'u "tamamen şeffaf", 23'ü "kısmen şeffaf" ancak 18'i "tamamen şeffaf" değil.
4 yılda 110 milyon dolar aldılar
4 yılda 110 milyon dolar aldılar
Dünya çapında en çok bilinen ABD merkezli bu kuruluşlar, yabancı devletler, ABD hükümeti ve Pentagon'dan yüksek miktarlarda fon aldı. Yabancı hükümetler, 2019-2023 arasında
50 düşünce kuruluşuna 110 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.
En fazla fon BAE'den geliyor
En fazla fon BAE'den geliyor
Söz konusu düşünce kuruluşlarına en fazla desteği veren ülkeler ise sırasıyla
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere ve Katar.
BAE, 16,7 milyon dolar
lık destekle liste başı olurken,
İngiltere 15,5 milyon dolarla
ikinci, Katar ise 9,1 milyon dolarla
üçüncü
sıraya yerleşti.
Fonun yarısını ilk 3 kuruluş aldı
Fonun yarısını ilk 3 kuruluş aldı
Atlantic Council, Brookings Institution ve German Marshall Fund
, 2019'dan bu yana yabancı hükümetlerden en fazla bağış alan kurumlar arasında yer aldı. Bu kuruluşlara 2019-2023 arasında sırasıyla
20,8 milyon dolar, 17,1 milyon dolar ve 16,1 milyon dolar
fon verildi.
Raporda ayrıca, dünyanın en büyük 100 savunma şirketinin de bu düşünce kuruluşlarına 34,7 milyon dolardan fazla kaynak sunduğu belirtildi.
#ABD
#düşünce kuruluşu
#Quincy Institute for Responsible Statecraft
#rapor