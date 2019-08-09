Dünya Duterte ABDye asla izin vermem
ASYA

Duterte: ABD'ye asla izin vermem

Duterte: ABD'ye asla izin vermem

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, ülkeye nükleer cephanelik de dahil olmak üzere yabancı silahların girişini yasaklayacağını açıkladı. Duterte, ABD ile Filipinler arasında Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın olmasına rağmen Filipinler topraklarına orta menzilli nükleer füzeler konuşlandırmasına kesinlikle izin vermeyeceğini belirtti. ABD, geçtiğimiz günlerde 1987'de imzalanan Sovyetler Birliği ile imzaladığı daha sonra bu ülkenin dağılmasıyla Rusya'nın taraf olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilmişti. Wahington yönetimi, INF anlaşmasından çekilmenin ardından orta menzilli balistik füzelerini Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırmak istediklerini ifade etmişti.

Haber Merkezi IHA
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinler ile ABD arasında Karşılıklı Savunma Antlaşması’nın olmasına rağmen Filipinler Anayasası’nın ihlali sayıldığı için ülkede nükleer cephanelik de dahil olmak üzere yabancı silahların girişini yasaklayacağını açıkladı.

  • Duterte, başkent Manila’daki başkanlık sarayı Malacanang’da Filipinler ve Çin arasında gerçekleştirilen iş insanları toplantısından önce yaptığı açıklamada, “Gazetede orta menzilli balistik füze yerleştireceklerine dair haberler var. Bu asla olmayacak çünkü buna izin vermeyeceğim. Bu anayasanın ihlalidir. Filipinler’e nükleer silah yerleştiremezsiniz" şeklinde konuştu.

ABD, geçtiğimiz günlerde 1987 yılında Sovyetler Birliği’yle imzaladığı ve bu ülkenin dağılması sonrası Rusya’nın taraf olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) resmen çekildi.

INF anlaşmasından çekildikten hemen sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper, orta menzilli balistik füzelerini Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırmak istediklerini açıklamıştı. Füze üslerinin konumlarının henüz belli olmadığı belirtilirken Avustralya da bu üslerin konuşlandırılacağı ülkelerden biri olmayacağını açıklamıştı.

Filipinler'de ordu ve komünistler arasında çatışma: 4 ölü
DÜNYA
Filipinler'de ordu ve komünistler arasında çatışma: 4 ölü

5 soruda Filipinler'deki Müslümanlar Moroların kapsamlı özerkliği
DÜNYA
5 soruda Filipinler'deki Müslümanlar Moroların kapsamlı özerkliği
Türbülanstan çıktık

Türbülanstan çıktık

​Bakan Albayrak 'cari denge' açıklaması yaptı.
İlk kez ele geçirildi

İlk kez ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.
Kamu işçilerineyeni zam teklifi

Kamu işçilerine
yeni zam teklifi

​2020 zam teklifi ocak ve temmuzda yüzde 3 oldu.
İade<br>hakkınız var

İade
hakkınız var

​Kazaya karışan araç sahipleri dikkat!
Kulağından çıktı

Kulağından çıktı

Gerçek doktora gittiğinde ortaya çıktı.
Bayramda ücretsiz

Bayramda ücretsiz

​Kurban kesim alanlarına da sefer düzenlenecek.

Yine otobüs yandı

Yine otobüs yandı

Otobüsteki 44 yolcu son anda kurtarıldı.

Kadroya alındı

Kadroya alındı

​Fatih Terim'den sürpriz 'Diagne' kararı.

Sudan'da<br>İhvan'a çağrı

Sudan'da
İhvan'a çağrı

Sudan'ın darbecileri Sisi ile Kahire'de anlaşmıştı.
Atamalar yapıldı

Atamalar yapıldı

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Haziran<br>ayında fazla verdi

Haziran
ayında fazla verdi

​12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu.
Türkiye'den yönetilecek

Türkiye'den yönetilecek

'Müşterek Harekat Merkezi' için mutabakata varıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.