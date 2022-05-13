Ebu Akile’ye devlet töreniyle veda: Öfke ve saygı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Cenin Mülteci Kampı’nda, görevini yaptığı sırada ve üzerinde “PRESS (basın)” yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile için Ramallah’ta resmi cenaze töreni düzenlendi. Gazeteciye son görevinde bulunmak üzere binlerce kişi, gözyaşlarıyla Filistin yönetiminin merkezi Mukataa’ya akın ederken, öfkeli halk İsrail’i lanetleyen sloganlar attı.

Tören sırasında konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Filistin, Kudüs ve özgür dünya şehidi, Şirin Ebu Akile’ye saygılarımızı sunmak için buradayız. Şirin, Filistin halkının davasını savunmak için hayatını kaybetti. Şirin, mahkumların, Filistinlilerin, kampta yaşayanların, darp edilen, hırsızlığa uğrayanların sıkıntılarını duyuran dürüst bir ulusal sesti” ifadeleri ile merhumeyi andı.

TAMAMEN İSRAİL SORUMLU

Şirin’in ölümünden “tamamen” İsrail işgal makamlarını sorumlu tutan Abbas, “Ebu Akile’nin öldürülmesi soruşturmasına İsrail’in dahil olmasını kesinlikle reddediyoruz çünkü bu suçu işleyen İsrail. Soruşturmayı bağımsız bir şekilde yürüteceğimizi teyit ettik. Soruşturmanın sonuçlarından ailesini, ABD’yi, Katar devletini, ilgili tüm resmi makamları ve kamuoyunu yüksek bir şeffaflıkla bilgilendireceğiz. Suçluları cezalandırmak için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) gideceğiz” dedi. Filistin lideri, “Gazeteci için Filistin Devlet Başkanlığı “Kudüs Yıldızı Nişanı” verileceğini belirtti.

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Şirin Ebu Akile

İsrail ile ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh de ülkesinin Ebu Akile’nin öldürülmesiyle ilgili İsrail’den gelen ortak soruşturma talebini reddettiğini belirterek Abbas’ın açıklamasını doğruladı.

Naaşı Kudüs’te defnedilecek

İsrail askerlerince dün Batı Şeria’da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesi, Ramallah kentinde düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Doğu Kudüs’e getirildi. İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs’teki Saint Joseph Fransız Hastanesine getirilen Ebu Akile’nin naaşı, hastane önünde bekleyen sevenleri, meslektaşları, hastane personeli ve çok sayıda Kudüslü tarafından karşılandı. Kalabalığın, üzerine çiçekler attığı Filistin bayrağına sarılı tabuttaki Ebu Akile’nin naaşı, bugün düzenlenecek cenaze töreni için ellerde taşınarak hastanenin morguna kaldırıldı.

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DÜNYA İşgalci İsrail'in vahşice katlettiği son kurban "Kudüs'ün kızı" Şirin Ebu Akile kimdir?