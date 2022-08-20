Dünya El Bab halkından terör örgütü YPG/PKKnın saldırısına tepki
ORTADOĞU

El Bab halkından terör örgütü YPG/PKK’nın saldırısına tepki

Terör örgütü YPG/PKK’nın Halep’in doğusundaki El Bab ilçesinde dün düzenlediği ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından halk, iş yerlerinin kepenklerini kapatarak tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
El Bab halkından terör örgütü YPG/PKK’nın saldırısına tepki
El Bab.

Suriye’nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından dün bir pazar yerine düzenlenen saldırının ardından halk bir araya gelerek, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti. Halk ayrıca sloganlar atarak terör örgütlerinden hesap sorulmasını istedi. İş yeri sahipleri ise dükkanlarının kepenklerini kapatarak saldırıya tepki gösterdi.

Terör örgütü YPG/PKK tarafından dün El Bab ilçesine düzenlenen saldırıda beşi çocuk olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetmiş, 30’dan fazla kişi ise yaralanmıştı. Suriye Milli Ordusu (SMO), saldırının ardından terör örgütü YPG/PKK mevzilerini hedef almıştı.

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