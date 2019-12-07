El Halil'de 'Büyük Şafak'

Filistinliler, Yahudileştirme tehdidine karşı Harem-i İbrahim’e akın etti. Sabah namazı için camiye toplanan binlerce Filistinli, tekbirler getirip marşlar söyledi. Aktivistler, tüm vakitlerde camide toplantı çağrısı yaptı.

Yıldırma politikası

Harem-i İbrahim

Yaklaşık 100 kontrol noktası bulunan kentte, Harem-i İbrahim’in çevresindeki yerleşim biriminde 400’e yakın Yahudi yerleşimci oturuyor. İsrail askerleri Filistinlilere baskı ve yıldırma politikaları uygularken, yerleşimciler de sık sık bölge halkını taciz ediyor. Son olarak İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, bu ayın başında El-Halil kentinde yeni bir Yahudi mahallesi kurulması projesinin başlatılması planını onaylamıştı.

Cami katliamı

El-Halil kentinde bulunan cami

İsrail’in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994’te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü. Tarihe “El-Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı” olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150’den fazla kişi de yaralanmıştı.

En kutsal dördüncü cami

İşgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa’nın çevresi olarak kabul edilen El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke’deki Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor. Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare’nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından “Ata Babalar (Machpelah)” olarak isimlendiriliyor. Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda. Harem-i İbrahim, Yahudi inancına göre Mescid-i Aksa’da olduğuna inanılan “Süleyman Mabedi”nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabet olarak kabul ediliyor.

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MARŞLAR SÖYLEDİLER

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El- Halil kentinin Yahudileştirilmesi tehdidine dikkati çekmek amacıyla Harem-i İbrahim’e akın etti. “El-Fecr el-Azim” (Büyük Şafak) ismiyle düzenlenen organizasyon kapsamında toplanan binlerce Filistinli, Harem-i İbrahim’de sabah namazı kıldı. Filistinliler, namazdan önce ve sonra tekbirler getirerek marşlar söyledi.

15 BİN KİŞİ KATILDI

Filistinli aktivistlerden Muhenned el-Caberi, geçen cuma günü Harem-i İbrahim’de sabah namazı kılınması çağrısına yaklaşık 15 bin kişinin icabet ettiğine vurgu yaparak, “Tehlike çanları çalıyor, Harem-i İbrahim’i yalnız bırakmamalı, korumalıyız” dedi. Caberi, Organizasyonun sabah namazı başta olmak üzere tüm namaz vakitlerinde Harem-i İbrahim’de bir araya gelinmesini hedeflediğini, bunun için çeşitli faaliyetler yürüttükleri bilgisini verdi.

İSRAİL BOŞ DURMUYOR

Harem-i İbrahim Müdürü Hıfzı Ebu Senine ise caminin karşı karşıya kaldığı risklere değinerek, İsrail’in, baskın yapmak, ayin düzenlemek, ona has dokusunu değiştirmek gibi çeşitli yollarla caminin Yahudileştirilmesi için çalıştığını söyledi. İsrail’in birkaç gün önce camide asansör inşa edilmesine ilişkin planlar yapmaya başladığını hatırlatan Ebu Senine, İsrail’in bununla camiye giriş-çıkışlarını kolaylaştırmayı amaçladığını aktardı.