Dünya El Halilde küstah provokasyon
ORTADOĞU

El Halil’de küstah provokasyon

İsrail’de seçimlere kısa bir süre kala Başbakan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’daki El Halil kentine provokatif bir ziyaret yaptı. Tarihe “El Halil Camii Katliamı” olarak geçen, bir Yahudi teröristin 29 Filistinli’yi katlettiği saldırıdan 25 yıl sonra gerçekleşen ziyarette Netanyahu’nun, kadim kenti ilhak mesajı vermesi tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistinliler, Netanyahu’nun el-Halil kentine provokatif ziyaretini düzenledikleri gösteriler ile protesto ettti.
Filistinliler, Netanyahu’nun el-Halil kentine provokatif ziyaretini düzenledikleri gösteriler ile protesto ettti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede seçimlere kısa bir süre kala El Halil kentine provokatif bir ziyaret gerçekleştirdi. Yahudi bir terörist tarafından 1994’te gerçekleştirilen El-Halil Camii Katliamı’ndan tam çeyrek yüzyıl sonra gerçekleşen provokatif ziyaret, Netanyahu’nun kenti ilhak hedefini de ortaya koydu. İngiliz mandasındaki Filistin’de 1929’da yaşanan Burak Devrimi’nde hayatını kaybeden Yahudiler için düzenlenen anma töreninde konuşma yapan Netanyahu, “Buradan kimseyi (Yahudi yerleşimcileri) çıkarmayacağız. El-Halil’in yabancısı değiliz ve burada sonsuza kadar var olacağız” ifadeleriyle provokasyona imza attı.

İLHAK HEDEFİNİ AÇIKLADI

Netanyahu, hükümetin El-Halil’deki Yahudi yerleşim birimlerine yaptığı hizmetlerden övgü ile bahsettiği konuşmasında, “El-Halil Yahudilerine yeni onlarca konut inşa etme plan ve projelerini onaylayan hükümetimle de gurur duyuyorum.” açıklamasında bulundu. İsrail ordusu, Netanyahu’nun El-Halil ziyareti öncesi, içinde Harem-i İbrahim’in bulunduğu Eski Şehir bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve Müslümanların kutsal mabedini geçici süreyle ibadete kapatmıştı.

FİLİSTİN’DEN SERT TEPKİ

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun El-Halil’e gerçekleştirdiği ziyaret kınanarak, bunun “ırkçı ve provokatif” olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, Netanyahu’nun 17 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde sağ ve aşırı sağın oylarını almak için El-Halil’e ziyarette bulunduğuna dikkat çekilerek, “Bu apaçık ırkçı ve sömürgeci bir adımdır.” ifadesine yer verildi.

MÜSLÜMANLARIN KUTSALINA HAKARET

Filistin Vakıflar Bakanlığından yapılan açıklamada da Netanyahu’nun ziyareti “tehlikeli bir girişim” olarak değerlendirilerek, “Bu ziyaret Müslümanların kutsallarına hakarettir ve tehlikeli bir girişimdir. Amaç bölgeyi neticesi çok büyük olacak bir din savaşına çekmektir.” görüşü paylaşıldı.

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  • Katliamla gasp ettiler
  • El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi, 25 Şubat 1994’te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Barush Goldstien isimli Yahudi teröristin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilerek gasp edilmişti. Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı. Tarihe “El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı” olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150’den fazla kişi yaralanmıştı. El Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.

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