Dünya El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü
ORTADOĞU

El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü

Reuters'ın yaptığı açıklamaya göre, ABD Afganistan'a düzenlediği operasyonda Eymen El Zevahiri öldürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü
Eymen El Zevahiri

El Kaide lideri Eymen El Zevahiri Afganistan'da bir CIA insansız hava aracı saldırısında öldürüldü.

Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili Afganistan'ın başkenti Kabil'de CIA tarafından bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi.

Üst düzey yetkili, insansız hava aracı ile gerçekleştirilen operasyonda sivil can kaybının da yaşanmadığını söyledi.

ABD'nin operasyonu ile ilgili açıklama yapan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid saldırıyı doğruladı ve bunu "uluslararası ilkelerin" ihlali olarak nitelendirerek şiddetle kınadı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saat ile 19.30’da Beyaz Saray’dan konuyla ilgili açıklama yapacağı aktarıldı.


Çevik Bire tahliye

Çevik Bir'e tahliye

​İleri 'demans' hastalığı teşhisi konuldu.
Altı liralık yakıt ile 100 kilometre

Altı liralık yakıt ile 100 kilometre

Manisa'da lise öğrencileri geliştirdi.
El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü

​CIA Afganistan'a İnsansız Hava Aracıyla saldırı düzenledi

​Elon Musk'ın babasından ilginç sözler: Onunla gurur duymuyorum.
Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

Neden terk edildiği bilinmiyor.

​Bakan Soylu'dan cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.