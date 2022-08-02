El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü

El Kaide lideri Eymen El Zevahiri Afganistan'da bir CIA insansız hava aracı saldırısında öldürüldü.

Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili Afganistan'ın başkenti Kabil'de CIA tarafından bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi.

Üst düzey yetkili, insansız hava aracı ile gerçekleştirilen operasyonda sivil can kaybının da yaşanmadığını söyledi.

ABD'nin operasyonu ile ilgili açıklama yapan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid saldırıyı doğruladı ve bunu "uluslararası ilkelerin" ihlali olarak nitelendirerek şiddetle kınadı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saat ile 19.30’da Beyaz Saray’dan konuyla ilgili açıklama yapacağı aktarıldı.