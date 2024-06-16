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Dünya

Elde kalan kumaşla bayramlık

İsrail’in 9 aydır bomba yağdırdığı Gazze’de yıkım ve acının boyutu artarken, çocuklar saldırıların gölgesinde oyunlar oynayarak bayram sevincini yaşıyor. 42 yıllık terzi Ali Al Hamad, çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürmek için elinde kalan kumaşla ile elbise dikerek bayramlık hediye ediyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 02:38 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Omar Hamad ve babası diktikleri bayramlıklarla çocukları gülümsetmek istiyor.
Omar Hamad ve babası diktikleri bayramlıklarla çocukları gülümsetmek istiyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 9 aydır devam ediyor. Yıkım ve acının boyutlarının giderek arttığı Gazze Şeridi’ndeki çocuklar, saldırıların devam etmesine rağmen oyunlar oynayarak bayram sevincini yaşıyor. Gazzeli Omar Hamad’ın 42 yıllık terzi babası Ali Al Hamad da işgalci İsrail’in bombardımanı altında yaşayan çocukların yüzünü güldürmek için çalışıyor. Elinde kalan kumaşlar ile elbise dikerek çocuklara bayramlık hediye ediyor.

ATALARIMIZIN YOLUNDAYIZ

Omar Hamad, İsrail’in aslında yıllardır Filistin’i işgal ettiğini hatırlatarak, “Bu seferki yıkım önceki yıllardan çok farklı, çok büyük. 7 Ekim’den bu yana işgal altında geçirilen ikinci bayramımız olacak. Ramazan Bayramı’nda da birçok şeyden mahrumduk, şimdi de mahrumuz. Ama biz yine de hayata tutunmaya çalışan, tüm kötülüklere, olumsuzluklara rağmen var olmaya devam eden bir toplumuz. Nekbe’den beri pes etmeyen atalarımızın yolundayız. Biz de asla pes etmeyeceğiz” dedi.

İNSANLARIN PARASI YOK

Hamad bayramlarda özellikle çocukların mutlu edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Biz tüm yıkıma, zulme rağmen çocuklarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. İsrail tüm hayatımızı yıktığı için buradaki insanların kılık kıyafet alacak parası yok. Para olsa bile İsrail pazar kurulmasına, alışveriş yapılmasına engel oluyor. Babam yıkılan dükkânından sağlam çıkardığı dikiş makinesi ve kumaşlar ile çocuklara kıyafet dikiyor. Onların yüzündeki gülümseme bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

ZULÜMLE GEÇEN SON BAYRAM OLSUN

Hamad, zulüm altında geçen son bayram olması dileğini de iletti.



#Gazze
#Filistin
#Kurban Bayramı
1 saat önce
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