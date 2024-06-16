Elde kalan kumaşla bayramlık

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 9 aydır devam ediyor. Yıkım ve acının boyutlarının giderek arttığı Gazze Şeridi’ndeki çocuklar, saldırıların devam etmesine rağmen oyunlar oynayarak bayram sevincini yaşıyor. Gazzeli Omar Hamad’ın 42 yıllık terzi babası Ali Al Hamad da işgalci İsrail’in bombardımanı altında yaşayan çocukların yüzünü güldürmek için çalışıyor. Elinde kalan kumaşlar ile elbise dikerek çocuklara bayramlık hediye ediyor.
ATALARIMIZIN YOLUNDAYIZ
Omar Hamad, İsrail’in aslında yıllardır Filistin’i işgal ettiğini hatırlatarak, “Bu seferki yıkım önceki yıllardan çok farklı, çok büyük. 7 Ekim’den bu yana işgal altında geçirilen ikinci bayramımız olacak. Ramazan Bayramı’nda da birçok şeyden mahrumduk, şimdi de mahrumuz. Ama biz yine de hayata tutunmaya çalışan, tüm kötülüklere, olumsuzluklara rağmen var olmaya devam eden bir toplumuz. Nekbe’den beri pes etmeyen atalarımızın yolundayız. Biz de asla pes etmeyeceğiz” dedi.
İNSANLARIN PARASI YOK
Hamad bayramlarda özellikle çocukların mutlu edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Biz tüm yıkıma, zulme rağmen çocuklarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. İsrail tüm hayatımızı yıktığı için buradaki insanların kılık kıyafet alacak parası yok. Para olsa bile İsrail pazar kurulmasına, alışveriş yapılmasına engel oluyor. Babam yıkılan dükkânından sağlam çıkardığı dikiş makinesi ve kumaşlar ile çocuklara kıyafet dikiyor. Onların yüzündeki gülümseme bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
ZULÜMLE GEÇEN SON BAYRAM OLSUN
Hamad, zulüm altında geçen son bayram olması dileğini de iletti.