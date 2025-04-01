Ellerini bağlayıp infaz etti

Refah'ta, sekiz gündür haber alınamayan ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden 14 kişinin cenazesine ulaşıldı. Bunlardan bazıları elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş halde bulundu. Katil devlet, bayramın birinci ve ikinci gününde çoğu kadın ve çocuk 100'den fazla Filistinliyi şehit etti.
Katil İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Refah'ta sekiz gündür haber alınamayan ilk yardım ile sivil savunma ekiplerinden 15 kişinin 14'ünün cenazesine ulaşıldı. Gazze Şeridi’nde Refah'ın Tel es-Sultan bölgesinde işgalci İsrail tarafından kuşatılan ve sekiz gündür kendilerinden haber alınamayan dokuzu ilk yardım görevlisi 15 kişiyi arama çalışmalarının dün de devam ettiği belirtildi. Filistin Kızılayı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kızılhaç Komitesi ve Sivil Savunma Müdürlüğünden bir ekiple yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaştı. Açıklamada, sekiz gündür haber alınamayan sekizi ilk yardım, beşi sivil savunma çalışanı ve biri de BM görevlisi olmak üzere 14 kişinin cenazesine ulaşıldığı kaydedildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu vurguladı.
İNSANLIK AÇISINDAN BİR FACİA
Yetkililer, Kızılay ekiplerinin, katil İsrail'in bombardımanı sonucunda yaralananlara ilk yardım hizmeti vermek için bölgeye intikal ettikten sonra hedef alındığı, ekipten sekiz kişinin öldürüldüğü, bir kişinin ise halen akıbetinin bilinmediği kaydedilen açıkladı. "Bu katliam, sadece Filistin Kızılayı değil insanlık ve insani yardım çalışmaları açısından bir faciadır” denilen açıklamada, şu sözlere yer verildi: “İsrail'in, Kızılay çalışanlarını ve onların uluslararası koruma altındaki amblemini hedef alması, ancak bir savaş suçu olarak değerlendirilebilir." Terör devleti İsrail tarafından hedef alınan Filistin Kızılayı çalışanı sayısının 27'ye yükseldi.