Ellerini bağlayıp infaz etti

Katil İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Refah'ta sekiz gündür haber alınamayan ilk yardım ile sivil savunma ekiplerinden 15 kişinin 14'ünün cenazesine ulaşıldı. Gazze Şeridi’nde Refah'ın Tel es-Sultan bölgesinde işgalci İsrail tarafından kuşatılan ve sekiz gündür kendilerinden haber alınamayan dokuzu ilk yardım görevlisi 15 kişiyi arama çalışmalarının dün de devam ettiği belirtildi. Filistin Kızılayı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kızılhaç Komitesi ve Sivil Savunma Müdürlüğünden bir ekiple yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaştı. Açıklamada, sekiz gündür haber alınamayan sekizi ilk yardım, beşi sivil savunma çalışanı ve biri de BM görevlisi olmak üzere 14 kişinin cenazesine ulaşıldığı kaydedildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan 14 kişiden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu vurguladı.