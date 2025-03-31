İsrail yine saldırdı: Ateşkesi bozarak Gazze'ye başlatılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de Gazze Şeridi'ni hedef alan şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Mikdad" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.





Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde Filistinli "En-Neccar" ailesine ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus'un merkezinde İsrail ordusunun gece saatlerinde Kemal Muammer isimli Filistinlinin evini bombalaması sonucu 6 kişi öldü.





İsrail ordusunun kentin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü, birçok kişi de yaralandı. İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Masdar köyünü hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.





Zevayide beldesinin batısında yer alan Es-Sevariha bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 1 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın kuzeyinde de İsrail savaş uçaklarının Filistinlileri hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.





Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait dronun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okula bomba atması sonucu 1 çocuk yaralandı.





İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. İsrail ordusunun, dün, bayramın birinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in, ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 1000'i aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.





İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1001 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 359 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.





Son 48 saatte hastanelere 80 ölü ve 305 yaralı getirildiği kaydedildi. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İsrail'in düzenlediği saldırılarda 53 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 189 kişinin de yaralandığı aktarıldı.





İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 357'ye, yaralıların sayısının da 114 bin 400'e yükseldiği kaydedildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâla binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin batısında baskın





İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin batısındaki Husban köyüne baskın düzenledi. Filistin resmi haber ajansının WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Beytullahim kentinin batısındaki Husban köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri birçok mahalle ve caddede konuşlandı. İsrail askerleri bölgedeki birçok evde arama yaptı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki El-Burc bölgesinde Filistinli Radi Halil Zevahira ile oğlu Halil'e ait yapıları yerle bir etti. İsrail ordusunun son aylarda bölgede Filistinlilere ait yapıları 3. kez yıktığı kaydedildi. Ayrıca, İsrail ordusunun Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde yer alan Berdele'de de tarım için kullanılacak inşaat halindeki bir yapıyı yıktığı aktarıldı.





İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait yapıları yıkıyor. Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesine göre, İsrail ordusu ocak ayında 74'ü meskun ev, 4'ü boş ev ve 29'u tarım tesisi olmak üzere 126 yapıyı etkileyen onlarca baskın ve yıkım gerçekleştirdi.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin "C" bölgelerinde inşaat ve tarım yapmasını engellerken, ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor. Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.





İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.





Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürürken burada 100'e yakın binayı yerle bir etti.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 939 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.







